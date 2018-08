São Paulo acerta contratação do meia-atacante Everton Felipe, ex-Sport

O São Paulo oficializou a contratação do atacante Everton Felipe, que estava no Sport.

O jogador chega ao Morumbi por R$ 6 milhões, pago metade agora para empréstimo até maio de 2019, porém, há uma cláusula de compra automática, onde serão desembolsados o restante dos 40% de seus direitos. O clube pernambucano permanece com 5%, outros 25% é do jogador e 30% do banco BGM.

Em torca, o tricolor emprestou o atacante Morato. Sofrendo com lesões, teve pouca oportunidade e seu contrato se encerra no fim do ano.

Everton Felipe irá reeditar dupla com Diego Souza e chega para ser mais uma opção de velocidade, já que além dos titulares Evérton e Rojas, Aguirre tem apenas a garotada da base como opções, como Paulinho, Caique e Toró.

Para acertar com o novo time, o atleta se recussou a jogar o sétimo jogo pelo Sport, o que impediria de jogar pelo São Paulo no Campeonato Brasileiro. Além do São Paulo, Flamengo e Vasco negociaram com o jogador, mas não avançaram.

Coinsidentemente, os times se enfrentam neste domingo (12) na Ilha do Retiro. Os são-paulinos lutam para permanecer na liderança da competição, enquanto o Leão, para sair da zona de rebaixamento.

Ficha técnica:

Nome completo: Everton Felipe de Oliveira Silva

Local de nascimento: Limoeiro (PE)

Data de nascimento: 28/07/1997 (21 anos)

Altura: 1m76

Peso: 74kg

Clubes: Sport (2013-14), Internacional (2014-15), Sport (2016-18) e São Paulo (desde 2018)

Títulos: Copa do Nordeste (2014) e Campeonato Pernambucano (2017)

Convocações: Seleção Brasileira Sub-20 (2016)