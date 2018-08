Exclusivo: Sport perde destaque da base para AEK Athens, da Grécia

Uma noticia não foi muito bem recebida pela torcida do Sport. A saída do jovem meia Pedro Vítor, que sempre aparecia fazendo gols nos campeonatos de base que o clube disputava não era esperada. Com 20 anos (idade estourada para a base) e sem ser acionado no time de cima pelos treinadores que passaram na Ilha, incluindo o atual, Claudinei Oliveira, Pedro recebeu e viu com bons olhos uma proposta do exterior.

Em informações obtidas em primeira mão pela VAVEL Brasil, o destino do atleta será o AEK Atenas, clube que é o atual campeão grego e um dos maiores do país helênico. Não se sabe no entanto, se o jogador já irá para o time principal dos gregos (que possuem bom poder aquisitivo) ou rodará emprestado por uma equipe menor local.

Percentual mantido

Para não dizer que não ficou com nada de lucro, o Sport manterá uma parte do percentual de Pedro Victor. Caso se destaque no futebol europeu e no gigante grego, os rubro-negros poderão lucrar em uma negociação futura.

Seguindo os passos de outras revelações rubro-negras

Pedro Victor não é o primeiro jogador da base do Sport a se aventurar na Grécia. Também vistos como grandes revelações, o meia Leozinho joga no país há mais de uma década. Atualmente está no Larissa, time da primeira divisão. Jackson, lateral esquerdo que sempre chamou a atenção nos períodos de sub-20 foi outro que tentou a sorte em campos gregos. Depois de duas temporadas sem muito sucesso pelos modestos Kalithea Trikala, ele hoje atua na Albânia.

O caso de Pedro Victor é diferente. Enquanto os outros dois rodaram por equipes menores/intermediárias, a agora ex-joia leonina desembaracará para jogar numa das principais forças locais.