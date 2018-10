Em boa fase, Criciúma e Atlético-GO se enfrentam no Heriberto Hülse

Criciúma e Atlético-GO começam a escrever suas histórias no returno do Campeonato Brasileiro Série B 2018 neste sábado, 16h30, no Estádio Heriberto Hülse, interior de Santa Catarina. O Tigre tentará reescrever a má imagem deixada na arrancada do primeiro turno, quando a equipe acumulou cinco derrotas consecutivas. O Dragão busca fechar a primeira rodada do returno dentro do G-4 e manter o sonho do retorno à Série A.

Fora do Z-4, Criciúma quer manter ascensão para buscar voos mais altos

O Criciúma chega para o confronto deste sábado com uma invencibilidade de quatro partidas. Nos últimos doze pontos disputados, o Tigre ganhou dez e saiu da zona de rebaixamento, permitindo agora que sua torcida sonhe com a chance de disputar uma vaga no G-4 - caso a equipe vença amanhã, combinada com uma série de resultados, o time carvoeiro pode fechar a rodada há quatro pontos do grupo de acesso, fato que ocorre devido ao equilíbrio da competição.

Para o confronto de amanhã, Mazola Júnior não poderá contar com Nicolas, o atacante sofreu uma pancada no rosto na partida passada e teve uma fratura e teve que realizar cirurgia e retoma aos trabalhos na segunda-feira (13/08). Com isso Joanderson será o titular, enquanto Élvis retorna de suspensão e fica com a vaga de Alex Maranhão, no mais, Mazola repete a equipe que derrotou o Sampaio Corrêa.

Dragão busca voltar ao G-4 após resultados da rodada

Vindo de uma importante vitória dentro de casa diante do Paysandu por 1 a 0, o Atlético-GO busca recuperar a vaga no G-4 perdida no começo da rodada com os jogos dessa semana, quando Avaí e Goiás venceram e deixaram o Dragão com a quinta colocação com 30 pontos.

No lado do Dragão muito mistério é feito pelo técnico Cláduio Tencati, durante a semana o treinador admitiu que pode fazer mudanças no setor defensivo; no ataque, André Luís, Kayzer e Júlio César disputam duas vagas.

Grupo se prepara para o jogo contra o Criciúma no CT do Avaí, em Floripa (Fonte: Divulgação/Atlético-GO)

O lateral-direito Jonathan e o zagueiro Gilvan devem ganhar espaço na defesa. Renato Kayzer retorna de suspensão provavelmente no lugar de André Luís. O Dragão deve entrar em campo com Jefferson; Jonathan, Gilvan, Oliveira e Bruno Santos; Pedro Bambu, Rômulo e João Paulo; Júlio César, Júnior Brandão e Renato Kayzer.