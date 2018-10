Martín Silva avalia derrota do Vasco para o Palmeiras: "Não nos achamos"

Jogando fora de casa, o Vasco enfrentou o Palmeiras na arena Allianz Parque pela 18° partida do Campeonato Brasileiro. Entretanto, o cruz-maltino não conseguiu balançar as redes e saiu com a derrota. Na partida desta noite, o treinador Jorginho alterou a equipe. Saiu Rafael Galhardo e Andrey assumiu a posição na lateral, no entanto a mudança não foi suficiente para a vitória do Gigante. Para o goleiro Martín Silva, a mudança mudou o ritmo da partida.

"Acho que hoje tivemos de mudar o lado direito e sentimos essa mudança. Não nos achamos depois no meio de campo e na lateral. Começamos a sofrer. Um time como o Palmeiras tem qualidade. Estávamos controlando o jogo de certa forma. Ficou muito complicado ir para a frente em desvantagem. Agora, estamos numa situação preocupante. Está certo que temos dois jogos a menos, mas ainda temos de jogar. Vamos ter de levantar a cabeça. Temos tempo para trabalhar e ser um time mais regular", destacou o uruguaio.

Sobre o gol do adversário, o goleiro comentou sobre o momento. "É mérito, lógico. Teve também um pouco de sorte, porque a bola bate no travessão, sobra para o atacante. Teve erro, também. Um erro fatal no cara que acaba cabeceando. Ele cabeceou de um jeito meio esquisito, a bola bate na trave e sobra. Estávamos fazendo um jogo muito bom" comentou.

Camisa 1 e capitão do time de São Januário, o goleiro reconhece os erros mas não se abate com a situação. Com dois jogos a menos,o cruz-maltino está 15° lugar com 19 pontos conquistados.

"Temos de entender que aqui não tem terra arrasada. Tivemos uma sequência difícil. Temos de saber disso. Pegamos Corinthians, São Paulo e Palmeiras, com um jogo de Sul-Americana no meio. Não é fácil. Não temos um grupo para rodar, colocar outros jogadores. Estamos na luta. O torcedor tem de saber isso. Vamos seguir com a cabeça levantada. Temos um time arrumado, que está brigando. Temos de brigar com o que temos", finalizou.