Barbieri descarta favoritismo do Flamengo contra Corinthians: “Equipes muito grandes”

Nesta quarta-feira (15), o Flamengo bateu o Grêmio por 1 a 0, na partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Com o resultado de hoje, no Maracanã, o time Rubro-Negro avança para próxima fase da competição, já que na partida de ida, as duas equipes haviam empatado por 1 a 1.

Na semifinal, o time carioca enfrentará o Corinthians, no clássico das duas maiores torcidas do país.

O gol da vitória, foi marcado pelo meia Éverton Ribeiro, logo aos quatro minutos de partida. Depois disso, o Flamengo soube se importar em campo, diante de um jogo bastante pegado, garantindo assim a classificação, sem dar maiores chances ao time gaúcho.

Na coletiva de imprensa, Maurício Barbieri, técnico Rubro-Negro, comemorou a classificação, exaltando também o fato de que o clube fará a segunda semifinal consecutiva de Copa do Brasil.

“Eu acho que é importante. O clube chega num segundo ano numa semifinal. Eu acho que isso tem que se enaltecer. Nunca é uma tarefa fácil, tem muito mérito por chegar até aqui e a gente fica muito feliz”, comentou.

Quando perguntado sobre um possível favoritismo para o confronto contra o Corinthians, devido aos diferentes momentos dos clubes na temporada, o treinador foi direto.

“Não. A gente está falando de duas equipes muito grandes. Independente do momento, do outro lado tem um adversário que se prepara também", concluiu.