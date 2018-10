Pelo Campeonato Brasileiro, Santos recebe Sport buscando fugir do Z-4

Sem vencer há sete partidas pelo Campeonato Brasileiro, o Santos tenta quebrar essa sequência negativa na tarde deste sábado (18), quando recebe o Sport pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro na Vila Belmiro. O Peixe voltou a vencer durante os 90 minutos nesta quarta (15) ao bater o Cruzeiro por 2 a 1 fora de casa pela Copa do Brasil – embora tenha sido eliminado nos pênaltis. Agora, a missão do Alvinegro Praiano é reencontrar com a vitória pelo Brasileirão, já que o time abre a zona do rebaixamento na 17ª colocação com 18 pontos.

Já o Rubro-Negro vem com novidade no banco de reservas, o técnico Eduardo Baptista foi apresentado nesta quarta (15) após o ex-treinador do Leão, Claudinei Oliveira, pedir demissão neste domingo (12) depois da derrota por 3 a 1 contra o São Paulo em plena Ilha do Retiro. Eduardo comandou os treinamentos de quinta (16) e sexta (17) e estreará já neste sábado (18) contra o Peixe. Um detalhe interessante é que o seu pai, Nelsinho Batipsta, assumiu o Sport no início da temporada, mas deixou o clube em abril, após fortes críticas à diretoria.

Sem conseguir treinar na véspera, Peixe tem retornos e desfalques

O Santos não conseguiu realizar nenhum trabalho tático para o confronto contra o Sport, já que retornou de Belo Horizonte após a partida contra o Cruzeiro na quarta (15) e fez apenas um treino regenerativo na Baixada Santista neta quinta (16). Já na sexta (17), os atletas iriam a campo pela única vez antes do jogo contra o Leão da Ilha, mas uma forte chuva impossibilitou o trabalho.

Independentemente dos problemas climáticos, o técnico Cuca concedeu entrevista coletiva e garantiu que Eduardo Sasha, que estava fora do time há cinco partidas por conta de uma lesão na coxa esquerda, estará apto para retornar a equipe, mas ainda não se sabe se o atacante iniciará a partida ou começará no banco de reservas.

“Já está disponível, trabalhou bem, poderia ter levado ele pra quarta-feira, mas aí perderíamos um tempo de trabalho. Tá disponível, 100% da lesão, bem fisicamente, lógico que não está no ideal por conta da sequência, mas é um jogador fundamental por ser versátil e pode nos ajudar bastante”, disse Cuca.

Quem também retorna entre os relacionados são os estrangeiros Carlos Sánchez, Bryan Ruiz e Derlis González, que ficaram de fora da partida contra o Cruzeiro por não estarem inscritos na Copa do Brasil. Sánchez, por sinal, também desfalcou o Peixe no último domingo (12) contra o Atlético-MG pelo Campeonato Brasileiro, o meia sentiu dores na coxa esquerda, mas já está recuperado e tem grandes chances de iniciar a partida como titular.

Por outro lado, o Santos terá o desfalque do zagueiro Luís Felipe e do atacante Jonathan Copete. Luís foi substituído no início da partida contra o Cruzeiro e após ser avaliado nesta quinta (16) teve detectada uma lesão muscular de grau dois na coxa esquerda, fazendo com que o atleta desfalque o Peixe cerca de um mês, ficando de fora inclusive das partidas contra o Independiente pelas oitavas de final da Copa Libertadores nos dias 21 e 28 de agosto, em seu lugar Gustavo Henrique deve retomar a titularidade. Já Copete foi diagnosticado nesta sexta (17) com uma lombalgia e também foi cortado da partida contra o Sport.

"Era Eduardo Batipsta" inicia com mudanças no ataque

Na 14ª colocação com 20 pontos (dois a mais que o Peixe), o Sport não vence há mais tempo que o seu adversário desste sábad (18). A última vitória do Rubro Negro foi no dia 6 de junho pela 10ª rodada do Brasileirão contra o Atlético-PR na Ilha do Retiro. Os oito jogos sem vencer fizeram com que Claudinei Oliveira pedisse demissão do comando técnico do Sport, em seu lugar Eduardo Batipsta já chegou fazendo mudanças, a principal delas no ataque. Na equipe esboçada nos treinamentos, Eduardo retomou o sistema com três atacantes com: Marlone, Rogério e Hernane à frente no lugar de Felipe Bastos, Rafael Marques e Carlos Henrique, que vinham sendo escalados com Claudinei.

Nos dois dias em que Batipsta comandou os trabalhos no CT do Sport, ele intensificou os trabalhos de jogadas defensivas, de contra-ataques e bolas paradas visando o confronto contra o Peixe.

O lateral-direito Raul Prata será desfalque para o jogo contra o Santos. O jogador que vinha sendo titular com Claudinei Oliveira sofreu uma entorse no tornozelo direito no final do treinamento desta sexta (17) e desfalcará o Leão da Ilha neste sábado (18), em seu lugar Cláudio Winck será o titular.