Com pouco tempo para treino, Loss busca retomar confiança do Corinthians por meio da conversa

O Corinthians conheceu mais uma derrota neste Campeonato Brasileiro. Ao todo, são sete derrotas em 19 jogos na campanha até aqui. Contra o Grêmio, neste sábado (18) a equipe comandada por Osmar Loss sofreu com problemas tanto no ataque, quanto na defesa e sucumbiu aos gaúchos dentro de casa.

Após o confronto, o técnico Osmar Loss falou com a imprensa na Arena Corinthians e falou sobre após o terceiro jogo do Timão sem saber o que é vitória no Brasileiro.

"Acho que à medida que a gente tiver rendimentos regulares nas formações elas vão se valorizando para serem repetidas. Tivemos bons momentos com essa mobilidade ofensiva. Hoje, os adversários começam a se adaptar. Colocamos (centroavante) hoje no meio do jogo, e efetivamente o jogo já estava desenhado e fica difícil gerar uma mudança nisso", comentou o técnico que ainda não definiu um esquema tático fixo para o Corinthians, que pouco criou sem um centroavante de origem, que entrou somente durante o intervalo.

Pensando no confronto contra o Flamengo na próxima quarta-feira (22), o técnico falou que espera ter um tempo para treinar e ajustar os erros ofensivos que o Corinthians vem cometendo na frente, mas admitiu não ser tarefa fácil.

"O que tem para ser feito é complicado, temos um jogo daqui a quatro dias, foram 67 horas do jogo de quarta para hoje. Seria bom se pudéssemos treinar. Temos que ganhar confiança por meio de conversa. Não tem muito o que fazer além de fortalecer a confiança", finalizou.