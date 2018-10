Com Gustavo decisivo, Fortaleza vira contra lanterna Boa Esporte

PARTIDA VÁLIDA PELA VIGÉSIMA PRIMEIRA RODADA DA SÉRIE B, DISPUTADA NO CASTELÃO, NO CEARÁ.

INCIDENCIAS : PARTIDA VÁLIDA PELA VIGÉSIMA PRIMEIRA RODADA DA SÉRIE B, DISPUTADA NO CASTELÃO, NO CEARÁ.

O Fortaleza venceu por 2 a 1 o Boa Esporte, de virada, no Estádio do Castelão, em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. O time de Varginha saiu na frente com Alyson, mas viu o Tricolor virar com gols de Gustavo e Bruno Melo.

O primeiro tempo começou com o Fortaleza chegando bem ao ataque. Dodô recuperou a bola perto da área e arriscou o chute de longe, mas viu o goleiro Fabrício espalmar para fora.

Um dos destaques da partida, Gustavo apareceu bem no ataque. Em ótimo cruzamento na área, o camisa 9 subiu mais que toda a defesa e cabeceou perto da meta defendida por Fabrício.

Na volta da segunda etapa, o jogo ganhou em emoção logo no início. Aos 2 minutos, o Boa Esporte abriu o placar. O meia Alyson tabelou bonito com Douglas Baggio e bateu forte para colocar os mineiros em vantagem.

A comemoração do Boa durou pouco. Dois minutos depois, Gustavo deixou tudo igual no Castelão. O atacante foi inteligente ao se posicionar na área, e aproveitou o cruzamento de Dodô e mandou de cabeça para o fundo das redes.

A virada do Leão do Pici veio em mais uma participação de Gustavo. O atacante sofreu o pênalti de Rafael Jensen, que foi convertido em boa cobrança de Bruno Melo, em batida firme no meio do gol.

Com a vitória o Fortaleza chega aos 43 pontos e se isola ainda mais na liderança. Já o Boa Esporte continua na última colocação com 17 pontos.

O Boa Esporte recebe na próxima terça-feira (21) o Figueirense, em casa, às 20h30. No mesmo dia e horário, o Fortaleza vai até o Rei Pelé enfrentar o CRB