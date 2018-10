Victor Ferraz comemora vitória do Santos: "A gente sai de alma lavada"

O Santos encerrou uma sequência de sete jogos sem vitórias no Brasileirão, na tarde deste sábado (18), na Vila Belmiro, onde venceu o Sport por 3 a 0. Os autores dos gols foram Eduardo Sasha, Rodrygo e Victor Ferraz.

Com o resultado o torcedor Alvinegro agora fica aliviado, pois o Peixe sai da zona de rebaixamento, temporariamente, soma 21 pontos, e abre dois para o Vitória, primeiro no Z-4 e que recebe o Palmeiras neste domingo (19), no Barradão. O Sport permanece com 20 e passa a torcer contra o Vasco, e o mesmo Vitória para não entrar no Z-4.

Agora, o Santos volta suas atenções à Copa Libertadores. Às 21h45 (de Brasília) desta terça-feira (21), pelas oitavas de final do torneio, o time alvinegro encara o tradicional Independiente, em Avellaneda, na Argentina.

O capitão do Peixe, Victor Ferraz agradeceu o apoio dos mais de 10 mil torcedores, que compareceram na Vila Belmiro.

"A gente sai feliz. A gente sai de alma lavada, porque alguns outros jogos vínhamos jogando bem, mas o gol não estava saindo. Mas hoje o time jogou bem, com o pessoal que não vinha jogando, os gols saíram, segunda vitória consecutiva, e agora, vamos para um dos jogos mais importantes do ano, pela Copa Libertadores, atrás do tão sonhado tetra. Estamos bem fechados e com o elenco homogêneo para conseguir chegar nessa reta final com tudo”, avisou Ferraz.

Falando sobre o apoio da torcida por estar jogando em casa, Victor Ferraz elogiou o comparecimento do torcedor.

"É diferente (jogar na Vila cheia). A gente sabe que a Vila Belmiro ela é o melhor campo que existe para jogar, um lugar de alegria como a gente costuma falar e com a torcida ao nosso lado é muito difícil ganhar da gente aqui dentro” explicou o lateral