Com contrato perto do fim, Gilberto dá preferência de renovação para o Fluminense

Um dos destaques do Fluminense, Gilberto está com futuro indefinido. Emprestado pela Fiorentina, contrato se encerra no final do ano. Gilberto chegou ao tricolor em janeiro, e logo virou titular na equipe de Abel Braga. Tomou conta da posição e é um dos destaques da equipe na temporada.

Allan Espinosa, empresário do atleta, falou sobre o assunto.

“Gilberto está muito feliz e focado no restante da temporada do Fluminense, clube que vai brigar por coisas importantes ainda. Há um desejo de continuar e aguardamos uma sinalização”

Gilberto é o terceiro artilheiro do tricolor no ano, tem 6 gols e 5 assistências. Além dele, O zagueiro Gum, o goleiro Júlio César e o atacante Marcos Júnior têm contrato por encerrar em dezembro.

A Fiorentina emprestou o lateral sem custos, o Fluminense ficou responsável pela remuneração. Procurado por 2 clubes, é improvável que seja integrado ao time Italiano, pois não possui passaporte europeu.