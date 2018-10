Em situações opostas, Palmeiras e Botafogo duelam pelo Campeonato Brasileiro

Nesta quarta-feira (22) o Palmeiras recebe o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro diretamente do Allianz Parque, às 21h, pela rodada de número 20. A partida será apitada por Anderson Daronco, acompanhado de Rafael da Silva Alves e Michael Stanislau.

O histórico de confronto entre as equipes é favorável ao Palmeiras, que possui 23 vitórias contra 14 vitórias do Botafogo. Ao todo são 18 empates, seguido de 74 gols marcados para o alviverde e 56 marcados pelo alvinegro.

As equipes ocupam posições contrárias na tabela. Em sexto lugar, o time paulista soma 33 pontos ao todo. Na 12ª colocação, o carioca tem 22 pontos somados. Além disso, o Palmeiras vem de vitória e o Botafogo de derrota.

+ Confira ofertas de nosso parceiro Futfanatics

Invencibilidade com Felipão no comando e sem tomar gols

O Palmeiras vem somando números surpreendentes no Campeonato Brasileiro: são sete jogos sem tomar gols e sem perder. Vindo de um triunfo contra o Vitória por 3 a 0, o time paulista segue um embalo muito positivo. A lista com os últimos sete jogos conta com vitória em todos: Paraná (3x0), Bahia (0x0), América-MG (0x0), Cerro Porteño (2x0), Vasco da Gama (1x0), Bahia (1x0) e Vitória (3x0).

“Nós falamos que é importante não levar gol, sabemos a qualidade lá na frente. Se não tomarmos gol, com a qualidade na frente vamos fazer e consequentemente ter a vitória”, disse Diogo Barbosa sobre a invencibilidade.

Desfalques: Jean, com dores musculares, e Gustavo Scarpa, com inflamação no calcanhar direito.

Embalado por derrotas, Botafogo busca recuperação no campeonato

O alvinegro vem de derrota por 3 a 0 para o Atlético-MG em casa. Situação não está tão agradável, afinal, vem de quatro derrotas seguidas. O que preocupa o novo técnico Zé Ricardo, que estreou com derrota, é a proximidade que está da zona de rebaixamento.

“Logicamente que pretendemos fazer um grande segundo turno, mas não podemos traçar metas. Temos que pensar no jogo a jogo e projetar sempre a próxima partida. Teremos mais um grande desafio contra o Palmeiras”, afirmou Zé Ricardo.

Desfalques: Matheus Fernandes, Jean, Gustavo Bochecha, Luiz Fernando, Renatinho, Rodrigo Pimpão, Rodrigo Aguirre e Rodrigo Lindoso.