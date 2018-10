Conmebol abre investigação para apurar escalação de Sánchez, pelo Santos, na Libertadores

Na tarde desta quarta-feira (22), a Conmebol informou em nota oficial que abriu procedimento para investigar se o Santos escalou de forma irregular, o volante Carlos Sánchez no empate em 0 a 0, contra o Independiente, na noite da última terça-feira (21), em Avellaneda, na Argentina, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. A matéria foi inicialmente postada pelo GloboEsporte.com e confirmada pela VAVEL Brasil.

Após a partida, o clube argentino cogitou a possibilidade de questionar a escalação de Carlos Sánchez, que havia sido expulso após agredir um gandula na partida contra o Huracán, em 2015, pela Copa Sul-Americana, quando ainda jogava no Ríver Plate. Mas antes do Independiente entrar com o pedido, a entidade decidiu investigar o caso do jogador.

O departamento jurídico do Santos nega ter descumprido o regulamento e diz que consultou o sistema da Conmebol, e não havia qualquer restrição à escalação do camisa 7.

"Não há risco. A torcida pode ficar tranquila. O Sistema COMET, da Conmebol, informa a baixa no cumprimento de sanções disciplinares ao Carlos Sánchez desde 24 de maio de 2018. É o único sistema oficial e eletrônico da Conmebol", disse Rodrigo Gama Monteiro, gerente jurídico do Santos ao canal ESPN.

"Desde 24 de maio de 2018 ela coloca que ele está zerado e sem nenhuma punição a cumprir. (O sistema) É o único vínculo que o Santos tem para saber se há punição a ser cumprida. É claro, robusto, o sistema me informava que o atleta não tinha nenhuma punição a cumprir e estava liberado para o jogo. O sistema me diz que desde maio ele está zerado, não tinha nenhuma punição a cumprir", completou.

No desembarque da delegação santista, em Guarulhos, na tarde desta quarta-feira (22), o presidente do Santos, José Carlos Peres, se disse "preocupado mas tranquilo " e brincou sobre a punição por 3 a 0 para o time argentino, imposta pela Conmebol.

“Preocupados sempre ficamos, mas caso está no jurídico. Ele jogou Copa do Mundo. Jogador punido teria que cumprir em outra competição (sic). Para ele apareceu zerado. Por isso estamos tranquilos. É um sistema automático. Na inscrição da Libertadores, apareceu zero como punição. Temos isso documentado. Quando se faz um pedido, a Conmebol acata e faz investigação. Vamos acompanhar o caso in loco. Ou o jurídico e eu posso ir junto”, disse Peres.

“Decisão política sempre vai existir. Santos tem força e vamos aos tribunais se for o caso. Se está zerado, falha não foi nossa. Fizemos um registro e apareceu zero. Comprovado. Seguimos o padrão técnico que é utilizado no registro de jogadores. Jurídico deve se manifestar a partir de agora”, completou, antes de tratar o caso com bom humor.

“1 a 0 basta, se Deus quiser. Se pudermos botar uns 4, acaba a brincadeira”, concluiu.

