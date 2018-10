Santos e Bahia duelam na Vila para se distanciar ainda mais do Z-4

Em confronto direto para se afastar ainda mais da zona de rebaixamento, o Santos que está na 13ª colocação, enfrenta o Bahia, 11º colocado, neste sábado (25), às 16h, na Vila Belmiro, em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Peixe que venceu o Sport na última rodada por 3 a 0, vem mais confiante para a partida começando a ter uma regularidade dentro de campo. A torcida alvinegra abraçou a equipe e pela segunda partida consecutiva em casa os ingressos foram esgotados.

Cuca não terá muitas dificuldades para escalar a equipe neste sábado e a provável escalação utilizada por Cuca deve contar com Vanderlei; Daniel Guedes, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique e Dodô; Diego Pituca, Carlos Sánchez e Renato (Bryan Ruiz ou Jean Mota); Rodrygo, Gabigol e Bruno Henrique.

Os desfalques do Peixe são os jogadores Victor Ferraz e Alison, que estão suspensos; Luiz Felipe, com lesão muscular; Léo Cittadini, por motivos administrativos; Vladimir, com desconforto muscular e Yuri, com dores no pé esquerdo.

O Bahia tem um grande desafio pela frente: conseguir vencer o Peixe na Vila. Caso aconteça, essa seria a primeira partida como visitante que o tricolor venceria fora de seus domínios para se afastar da zona de rebaixamento.

O técnico do Bahia, Enderson Moreira, foi expulso no final da partida contra o Internaciona, na última rodada e não poderá comandar a equipe na Baixada, em seu lugar ficará o auxiliar técnico Luis Fernando Flores.

A provável equipe tricolor para o confronto com o Peixe deve contar com Douglas Friedrich; Bruno, Tiago, Lucas Fonseca e Léo; Gregore e Elton; Vinícius, Zé Rafael e Edgar Junio; Gilberto.

Arbitragem

A arbitragem da partida fica por conta de Heber Roberto Lopes, auxiliado por Henrique Neu Ribeiro e Eder Alexandre, todos de Santa Catarina.

