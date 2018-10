Semelhantes na tabela, Vasco e Chapecoense buscam respirar no Campeonato Brasileiro

Vasco e Chapecoense fecham a 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste domingo (26), às 19h, em São Januário. Em 14° lugar, com 21 pontos somados e dois jogos a menos que a maioria de seus adversários, o Gigante da Colina busca recuperação após amargar sequência de cinco jogos sem vencer na competição (três derrotas e dois empates).

A Chapecoense possui os mesmos 21 pontos somados e vem de uma vitória e uma derrota em seus dois últimos jogos. A equipe catarinense também possui um jogo ainda não realizado, contra o Atlético-PR, devido às condições climáticas que impediram que a equipe curitibana desembarcasse em Chapecó na última rodada.

O último encontro entre as equipes aconteceu ainda em abril deste ano, em jogo válido pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro, disputado na Arena Condá. Na ocasião, as equipes empataram em 1 a 1, em jogo marcado pela quantidade de gols perdidos por ambas as equipes. Wellington Paulista abriu o placar para os catarinenses e Andrés Rios empatou a partida para a equipe carioca.

Com oito desfalques, Vasco busca encerrar jejum de cinco jogos sem vitórias

Para o jogo de domingo contra a Chapecoense, Ramon, Breno, Werley, Henríquez, Rildo, Castan, Thiago Galhardo e Giovanni Augusto são desfalques já certos do lado vascaíno.

O técnico Valdir Bigode nutria esperanças de contar com os meias Thiago Galhardo e Giovanni Augusto para o embate com a Chapecoense, em São Januário, neste domingo, mas recebeu na manhã deste sábado a notícia que não poderá contar com os atletas para a disputa.

Galhardo está sentindo dores no joelho direito e já não enfrentou o Atlético-MG, mas os exames não constataram qualquer tipo de lesão. Giovanni Augusto sente dores no tornozelo. Os dois devem voltar a estar à disposição do treinador para a próxima rodada.

Sem muitas opções, Valdir deve repetir a equipe que empatou com o Atlético-MG na última quinta-feira. O treinador ficou satisfeito com o rendimento do time em Belo Horizonte e acredita que o Vasco tem todas as condições de conseguir uma vitória diante da Chape.

Descansada da última rodada, Guto Ferreira faz mudanças no ataque para pontuar diante de adversário direto

Já do lado da Chapecoense, a preocupação tem se voltado com a melhora na fase ofensiva. Wellington Paulista que começou no banco em apenas uma oportunidade em que seu companheiro de ataque Leandro Pereira começou jogando, foi preterido desta vez e começará a partida no banco de reserva.

Guto Ferreira dará oportunidade a Leandro Pereira de começar jogando e terá o artilheiro da equipe na temporada (com 11 gols), como opção. A Chape que possui o quinto pior ataque da competição, terá a oportunidade de reagir no Campeonato e se distanciar da zona de rebaixamento.

O Vasco é um rival direto por possuir os mesmos vinte e um pontos somados e por isso uma vitória se faz de suma importância para a equipe da Arena Condá se afastar da zona de rebaixamento. Além disso, os catarinenses terão pela frente a terceira pior defesa da competição, com 27 gols sofridos até aqui.