No duelo de xarás, Botafogo-SP derrota Botafogo-PB nos pênaltis e volta à Série B após 17 anos

Neste domingo (26), o Botafogo-SP recebeu a equipe do Botafogo-PB, em partida válida pela partida de volta das quartas de final do Brasileirão Série C 2018. A Pantera de Ribeirão venceu pelo placar de 1 a 0 no tempo normal, levou a decisão para os pênaltis e venceu por 4 a 3, garantindo o retorno à Série B pela primeira vez desde 2002.

O jogo começou com equilíbrio nos cinco primeiros minutos. Aos seis, tivemos a primeira chegada do Botafogo-SP. Pimentinha ciscou, cruzou para a área e Caio Dantas chutou forte. Saulo fez uma defesa mágica e mandou para escanteio.

O jogo continuou equilibrado, mas os paraibanos tiveram um melhor momento aos 26. Fábio Alves achou Hirsohi na entrada da área, ele chutou forte e Tiago Cardoso mandou para escanteio. Aos 27, após cobrança do escanteio, Lula subiu mais alto do que todos e cabeceou forte, mas Tiago Cardoso espalmou. Na reta final do primeiro tempo, as duas equipes atacavam, mas nada muito eficiente, e o primeiro tempo terminou em 0 a 0.

O segundo tempo recomeçou com equilíbrio entre as duas equipes. Mas a pressão da Pantera começou aos 12 minutos. Primeiro Pimentinha enfileirou a defesa do Belo, foi até a linha do fundo e cruzou para trás. Felipe Augusto furou de cabeça e Caio Dantas se atrapalhou no rebote. Aos 13, Felipe Augusto fez um cruzamento da esquerda para o meio da área e Tchô cabeceou para o chão, mas errou o alvo e bola saiu para a linha de fundo.

Aos 16, depois de um pênalti não marcado em Pimentinha, Felipe Augusto, atrás da marcação, cabeceou por cima do gol, após um cruzamento da direita.

A pressão da Pantera só aumentou, e o Belo não conseguiu sair para o jogo. O time paraibano ainda teve Fábio Alves expulso após dar um carrinho por trás em Lucas Mendes e levar o segundo cartão amarelo.

Água mole pedra dura, tanto bate até que fura. Depois de quase 10 chegadas ao gol com perigo, a equipe de Ribeirão Preto conseguiu o gol aos 47 minutos do segundo tempo. Salino pegou rebote da defesa e acionou Caio Dantas na entrada da área. O atacante desceu um canudo no ângulo e abre o placar. E nisso o jogo acabou e fomos para as cobranças de pênaltis.

Nas três primeiras rodadas todos acertaram. Na quarta, Juninho, do Botafogo-PB mandou a bola na travessão. E pelo lado dos paulistas, Everton Santos teve pênalti defendido. Na quinta e última rodada de pênaltis, Marcos Aurélio teve pênalti defendido e a Pantera subiu para a Série B nós pés de Felipe Augusto, que mandou para o fundo do gol.

O BOTAFOGO VENCEU NO TEMPO NORMAL POR 1X0 E NOS PÊNALTIS POR 4X3! ESTAMOS NA SÉRIE B! #ORGULHODERIBEIRÃO pic.twitter.com/OHBSuC2zAg — Botafogo F.C. (@BotafogoSP) 27 de agosto de 2018

O Botafogo Futebol Clube da cidade de Ribeirão Preto, jogará o Campeonato Brasileiro Série B 2019. O clube foi vice campeão da Série B em 1998. Em busca do título, a Pantera enfrenta nas semifinais o vencedor do confronto entre Atlético-AC e Cuiabá, que se enfrentam na Arena da Floresta nesta segunda-feira (27), às 21h (horário de Brasília), na Arena da Floresta, em Rio Branco.