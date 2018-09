Thiago Galhardo se contradiz, revela aptidão para partidas e causa polêmica no Vasco

A entrada de Thiago Galhardo na equipe consolidou a vitória do Vasco na noite deste domingo em São Januário. O camisa 8 marcou o terceiro gol do cruz-maltino com apenas 4 minutos em campo. O jogador afirmou que estava 100% para jogo depois que sentiu dores no joelho e achou injusto não ter entrado antes na partida.



"Eu disse que estava 90%, mas na verdade estava 100%. A gente não quer criar tumulto. Acho injusto eu ficar de fora pelo o que venho produzindo. Respeito todos os meus companheiros. Acho que fizeram uma excelente partida pelo Atlético-MG. Falei para ele (Valdir) que estaria à disposição para 15 ou 90 minutos. Queria agradecer a torcida pelo carinho comigo e com todo o grupo. O mais importante foi a vitória para nós porque eles merecem bastante", comentou.

Técnico-interino da equipe na partida, antes da chegada de Alberto Valentim ao comando técnico do Vasco, Valdir Bigode recebeu o conhecimento da declaração na entrevista coletiva após a vitória. Ele afirmou que irá conversar com o jogador e ressaltou que o treinador necessita manter o controle da escalação dos jogadores.

"Na verdade, a relação com o jogador é direta, clara. Não ouvi o que ele disse. Não tenho como responder. Vou conversar com ele e resolver cara a cara para não ter nenhuma ponta de dúvida. O poder de escalar o treinador tem que ter", afirmou Valdir Bigode.

Com a vitória por 3 a 1 sobre a Chapecoense, o Vasco respirou na tabela do Campeonato Brasileiro, chegando à 13ª colocação. Na próxima rodada, enfrenta o Atlético-PR, nesta quarta-feira, em provável estreia de Alberto Valentim sob o comando do clube carioca.