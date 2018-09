Cuéllar é convocado pela Colômbia e pode desfalcar o Flamengo na Copa do Brasil

O Flamengo deve ter mais uma baixa para a primeira partida na semifinal da Copa do Brasil. O volante Cuéllar, foi um dos convocados pelo técnico Arturo Reyes, para defender a Colômbia nos amistosos contra Venezuela e Argentina, nos dias 7 e 11 de setembro, respectivamente.

Com isso, a equipe rubro-negra ganha mais um desfalque de peso para o duelo contra o Corinthians, no dia 12, já que o meia Paquetá, foi convocado para defender a seleção brasileira nos amistosos contra Estados Unidos e El Salvador.

Pela convocação, o camisa 8 também não entrará em campo nas partidas do Campeonato Brasileiro, contra o Internacional, no dia 5, e Chapecoense, no dia 8. Expulso na partida contra o América-MG, Cuéllar ainda desfalca o Flamengo no jogo contra o Ceará, no próximo domingo (2).