Resultado Corinthians x Colo-Colo pela Copa Libertadores da América 2018 (2-1)

A nossa transmissão vai ficando por aqui! Obrigado por ter acompanhado o jogo conosco. Um abraço, e até a próxima.

+ Confira ofertas de nossos patrocinadores Futfanatics.

Fala Cássio: "Nós lutamos, mas é jogo de mata-mata. O pessoal lutou, buscou o jogo o tempo todo. As saídas de jogadores prejudicam, mas falar isso toda hora não adianta. Ficamos muito felizes pela vontade. do time Nós mostramos dedicação, mas infelizmente não conseguimos. Agora é sair de cabeça erguida", pontuou o goleiro.

O Colo-Colo espera agora o resultado entre Palmeiras e Cerro Porteño que vai decidir seu adversário nas quartas de final.

O Timão só não foi eliminado nas oitavas em 2011, quando saiu na fase de grupos, e em 2012, quando foi campeão da competição.

Mais uma vez, o fantasma das oitavas de final assombra o alvinegro paulista. O clube foi eliminado pela oitava vez na mesma fase.

Apesar da vitória pelo placar de 2 a 1, o Corinthians foi eliminado da Copa Libertadores da América 2018 por ter perdido o primeiro jogo por 1 a 0.

52' Final de jogo entre Corinthians e Colo-Colo na Arena Corinthians.

51' PRENDEU DEMAIS A BOLA! Jadson fez lance individual, colocou a bola no meio das pernas do jogador chileno, mas segurou muito a bola e perdeu a posse.

50' Douglas coloca a bola na área, mas ninguém aparece para concluir. É tiro de meta para o Colo-Colo.

49' Sheik chuta de fora da área, não pega bem na bola e ela vai longe do gol.

48' ORIÓN SALVA! Douglas desvia de cabeça dentro da área depois de confusão, e Orión faz uma bela defesa para evitar que o Corinthians faça gol da classificação.

47' Jadson faz passe em profundidade para Roger, mas o centroavante comete falta de ataque.

46' O jogo começa a ficar dramático para o time da casa.

45' Danilo Avelar recebe cartão vermelho direto depois de entrada desnecessária com pé alto em Barroso.

45' Teremos mais sete minutos de acréscimo.

44' Valdivia sai do campo muito devagar, tentando esfriar o jogo.

44' Substituição no Colo-Colo: sai Valdivia, entra Felipe Campos.

42' PRESSÃO CONSTANTE DO CORINTHIANS! Léo Santos chuta de fora da área, a bola sai fraca demais e Orión faz defesa tranquila. O time da casa começa a pressionar mais buscando o placar.

42' Sheik busca Henrique dentro da área. A zaga do Colo-Colo sobe e corta o lance.

41' Léo Santos consegue um escanteio para o Timão. Na cobrança de Jadson, a zaga chilena tira.

40' Sheik cruza e zaga chilena afasta o perigo.

39' Pedrinho também sai de campo mancando.

39' Substituição no Corinthians: sai Pedrinho, entra Emerson Sheik.

38' Colo-Colo vai administrando a posse de bola, e Barrios recebe falta na lateral esquerda.

36' Fagner sai de campo mancando e recebe atendimento médico.

36' Substituição no Corinthians: sai Fagner, entra Mateus Vital.

35' Substituição no Colo-Colo: sai Paredes, entra Pavez.

34' Pedrinho recebe cartão amarelo.

33' Romero cai depois de disputa com Barroso e pede falta. O árbitro manda seguir o jogo.

32' Substituição no Colo-Colo: sai Damián Pérez, entra Fierro.

31' FOI GOL, MAS NÃO VALEU! Depois de chute de Jadson bater na zaga do Colo-Colo, Romero pega a sobra e coloca no fundo do gol, mas o paraguaio estava em posição irregular e o juiz anulou o gol.

30' Fagner vai a frente de novo e toca para Romero, que ganha escanteio após finalização.

+ Confira ofertas de nossos parceiros Futfanatics.

29' Fagner cruza pela direita, a bola passa por todo mundo e ninguém finaliza.

28' SE ATRAPALHOU! Roger não consegue finalizar na área e Fagner pega a sobra, mas o lateral alvinegro se atrapalha todo e não consegue finalizar.

28' Pedrinho cruza buscando Roger, que cai e reclama de pênalti. O juiz não marca e manda o jogo seguir.

27' Depois da cobrança de Jadson, o juiz marcou falta de ataque de Roger, que não ficou feliz com a marcação.

26' Zaldivia recebe cartão amarelo por falta em cima de Romero. É uma chance de o time da casa colocar a bola na área.

26' Danilo Avelar cruza pela esquerda, e Orión sai do gol para afastar o perigo.

24' No cruzamento do segundo gol do Corinthians tiveram dois pênaltis. Um em cima de Roger, autor do gol, e um em cima de Henrique. Mas com a conclusão da jogada, nenhum foi marcado.

24' No lance anterior, Barrios recebeu contato do zagueiro Henrique e ficou no chão, esfriando o jogo.

23' Romero recebe cruzamento de Pedrinho, sobe com liberdade e cabeceia. A bola sobe demais, e não leva perigos para o goleiro Orión.

21' Cartão amarelo para Lucas Barrios por falta em cima de Danilo Avelar.

20' Zaldivia subiu com liberdade após cobrança de falta e desviou de cabeça para o meio da área. Três jogadores do Colo-Colo tinham liberdade de marcação para finalizar, mas nenhum conseguiu chegar na bola.

19' Carmona foi advertido com cartão amarelo por reclamação depois do gol de Roger.

18' Depois de ampliar o placar, a Arena virou um caldeirão e a torcida coloca pressão em cima dos chilenos.

18' Com esse gol, o atacante Roger, que vinha sendo criticado pela torcida, consegue apoio.

18' GOOOOOOLLLLLL DO CORINTHIANS!!!!! ROGER CHUTA PARA O FUNDO DAS REDES DEPOIS DE CRUZAMENTO DE JADSON E COLOCA O CORINTHIANS NA FRENTE DO PLACAR DE NOVO.

16' O jogo permanece parado com Barroso ainda recebendo atendimento médico. O jogador é retirado de campo com maca, com grande preocupação.

14' Jadson coloca a bola na área, e a zaga do Colo-Colo afasta para escanteio. No lance, Roger atinge o rosto de Barroso, que fica no chão com sangramento no nariz.

13' A torcida perde a paciência com Roger, e pressiona Loss para substituir o centroavante alvinegro.

12' O Corinthians começa a procurar espaço dentro de campo para ir atrás do placar.

9' NÃO VALE MAIS NADA! Pedrinho toca para Romero na área, e o atacante faz o gol. Mas estava em posição irregular, e o juiz marca impedimento.

8' Valdivia supera os marcadores com facilidade e toca para Paredes, mas o toque sai forte demais e a bola se perde.

8' Paredes recebe bola depois de tabela, mas ao invés de chutar tenta o drible e perde a posse de bola.

7' Douglas faz outra falta em Valdivia, o jogador chileno não cai e fica com a posse de bola.

6' O Colo-Colo desenvolve jogada e chega com perigo, mas Cássio se adianta e afasta o perigo.

5' Douglas cometeu falta em cima de Valdivia.

5' Douglas chuta de fora da área e a bola bate em Barroso.

3' Fagner faz jogada pela lateral e cruza, Douglas desvia e Romero tenta dominar, mas não consegue.

2' Valdivia toca para Zaldivia cruzar e encontra Barrios que leva perigo para o Corinthians. Na sequência, a zaga tira o perigo.

1' O árbitro marca falta de Zaldivia em Romero.

0' Jadson colocou a bola na área e Henrique pegou. Na finalização, Orión salva o Colo-Colo de sofrer o segundo gol.

0' QUASE!! No primeiro lance do reinício da partida, Pedrinho chutou de longe e Orión espalmou, jogando para escanteio.

0' Começa o segundo tempo da partida entre Corinthians e Colo-Colo.

+ Confira ofertas de nossos patrocinadores Futfanatics.

Para reverter essa situação e passar direto para a próxima fase, o Timão precisa vencer com uma diferença de dois gols.

Com o placar atual, o Colo-Colo elimina o Corinthians e avança para a próxima fase da Copa Libertadores da América.

48' Final do primeiro tempo entre Corinthians e Colo-Colo.

46' GRANDE CHANCE DESPERDIÇADA! Fagner recebe passe de Roger pela direita, mas perde a bola na hora de finalizar.

45' No primeiro lance depois do atendimento, Henrique fica sentindo dores de novo e corre com dificuldade.

45' Teremos mais três minutos de acréscimo.

44' Henrique levanta e segue na partida.

43' Henrique fica no chão depois de dividida com Paredes, e recebe atendimento médico.

43' O juiz marca toque de mão de Romero depois do chute de Valdivia.

42' Danilo Avelar toca para Roger, que tenta encontrar Jadson. A zaga chilena estava bem posicionada e não deixa a bola passar.

41' O Colo-Colo passa a aproveitar mais a posse de bola quando tem, e deixa o Corinthians acuado, que diminuiu o ritmo depois do gol.

39' Romero fica no chão após receber tapa de Valdivia na cabeça. O juiz não conversou com os dois e deixou rolar.

38' DESENTENDIMENTO! Valdivia e Romero se desentendem depois de disputa na lateral.

36' Jadson cruza pela direita buscando Roger, que estava bem marcado e não conseguiu definir a jogada.

35' Danilo Avelar tenta tabela com Jadson, mas o camisa 10 do Timão perde a posse de bola.

34' Jadson recebe passe e tenta tocar para Roger. A bola vai para um lado, e o atacante para outro.

31' Com esse gol, o Colo-Colo assume a liderança no placar agregado e passa às quartas de final.

31' GOOOOOOOOOOOOLLLLLLLL DO COLO-COLO! LUCAS BARRIOS RECEBE CRUZAMENTO E CABECEIA LIVRE PARA O FUNDO DO GOL, EMPATANDO A PARTIDA.

+ Confira ofertas de nossos parceiros Futfanatics.

30' Romero recebe pela esquerda e cruza buscando Roger, mas o centroavante não consegue cabecear. É tiro de meta para o Colo-Colo.

28' Colo-Colo coloca a bola na área, Romero afasta. Na sobra da bola, Carmona chuta de fora da área, mas sem perigo para Cássio.

27' Valdivia faz lance individual e chama a zaga corinthiana para o jogo. Ralf chega, faz falta e é advertido com cartão amarelo.

25' Valdivia lança para Zaldivia, que tenta cruzar. Henrique afasta o perigo.

25' Fagner cometeu falta forte em Barrios, e podia ter recebido cartão pela chegada dura.

24' Mesmo com pouco tempo de bola rolando e mais tempo parado, o Corinthians tem dominado a partida e ditado o ritmo de jogo até o momento.

22' Jadson cobrou a falta com muito perigo no canto direito do goleiro, Orión salta e impediu o segundo gol do Timão.

20' Até o momento, temos um jogo marcado por muitas faltas. Oito do Colo-Colo e uma do Corinthians.

20' Barroso parou Roger na movimentação para dentro da área. Os jogadores pediram pênalti, mas o juiz marcou falta perto da área.

18' Valdivia tenta lançamento longo, Henrique sobe e tira.

17' Damian Pérez recebe o primeiro cartão amarelo da partida por falta em cima de Pedrinho.

16' Com esse gol, o Corinthians faz com que a decisão vá para disputa de pênaltis.

16' GOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLL DO CORINTHIANS!!!! JADSON VAI PARA A MARCA DE PÊNALTI E COLOCA NO CANTO. O GOLEIRO TOCA NA BOLA, MAS NÃO CONSEGUE TIRAR.

14' É PÊNALTI! Fagner recebe passe de Pedrinho na lateral direita e dá um voleio para dentro da área. Baeza coloca o braço esquerdo na bola e o juiz marca falta.

14' Substituição no Corinthians: sai Pedro Henrique com muitas dores, Léo Santos entra.

11' Valdivia acerta Pedro Henrique por trás, que fica no chão com dores e pedindo atendimento médico.

10' FALTA DURA! Baeza encontra Romero e dá um chute na perna do jogador alvinegro.

8' Danilo Avelar recebe toque em profundidade de Romero e encontra Roger dentro da área, que cai depois de ser travado pelo zagueiro chileno. Os jogadores pedem pênalti, mas o juiz manda seguir.

8' Na reposição, Orión demora para cobrar o tiro de meta.

7' Douglas recebe na entrada da área e arrisca. A bola sai pelo lado, perto do gol.

6' COMEÇA A CONFUSÃO! Barrios fica no chão depois de disputa aérea com Danilo Avelar, Insaurralde começa a discutir com Roger e o juiz controla a situação.

4' Jadson coloca a bola na área, Danilo Avelar sobe e tenta cabecear. A bola bate nas costas do lateral alvinegro, e sai em tiro de meta para o Colo-Colo.

3' Barroso derruba Roger perto da entrada da área. É uma chance do time da casa colocar a bola na área.

2' Roger recebe passe de Douglas, e finaliza. O chute sai fraco e a zaga chilena fica com a bola.

1' Danilo Avelar cometeu falta de ataque em cima de Zaldivia. Mas na reposição, a bola voltou para o Timão.

0' O Corinthians tentou uma ligação direta da defesa com o ataque, mas sem sucesso. A bola bate na defesa chilena, e volta para o time da casa.

0' Apita o árbitro, bola rolando nos primeiros 45 minutos da partida entre Corinthians e Colo-Colo.

Os times já estão enfileirados em campo.

+ Confira ofertas de nossos patrocinadores Futfanatics.

Já o Colo-Colo entra mais tranquilo na partida, e vem no 3-4-1-2: Orión; Insaurralde, Barroso, Zaldivia; Pérez, Baeza, Carmona, Opazo; Valdivia; Barrios, Paredes.

O Timão precisa correr atrás do placar e vem escalado no 4-2-3-1: Cássio; Fagner, Pedro Henrique, Henrique, Danilo Avelar; Ralf, Douglas; Pedrinho, Jadson, Romero; Roger.

Boa noite! Em instantes Corinthians e Colo-Colo entram em campo na Arena Corinthians pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores da América 2018.

Fique aí, torcedor! Minutos antes do começo da partida entre Corinthians x Colo-Colo ao vivo nós voltaremos com todos os lances para que você perca nada do jogo.

+ Confira ofertas de nossos parceiros Futfanatics.

Já o Colo-Colo foi armado por Héctor Tapia com um 3-4-1-2 com: Orión; Insaurralde, Barroso, Zaldivia; Pérez, Baeza, Carmona, Opazo; Valdivia; Barrios, Paredes.

Corinthians x Colo-Colo ao vivo em tempo real

Osmar Loss escalou o Corinthians com esquema tático de 4-2-3-1 com: Cássio; Fagner, Pedro Henrique, Henrique, Danilo Avelar; Ralf, Douglas; Pedrinho, Jadson, Romero; Roger.

O time da casa é o único com desfalques. Gabriel (suspenso), Renê Jr (lesão no joelho esquerdo), Jonathas (dores na coxa direita) e Díaz (aprimorando condicionamento físico).

(Foto: Carlos Succo / Divulgação Colo-Colo)

Durante o treino, as seções exploradas pela equipe foram trabalho físico leve, jogos treino e táticas fixas para enfrentar o Corinthians.

Os jogadores Valdívia e Lucas Barrios foram recebidos com muito carinho no CT.

A equipe fez seu primeiro treino em São Paulo nesta terça-feira (28), no Centro de Treinamento do Palmeiras.

O Colo-Colo, por sua vez, entra mais tranquilo na partida e promete vir fechado para evitar tomar gols e sair da competição.

Corinthians x Colo-Colo ao vivo

(Foto: Daniel Augusto Jr / Agência Corinthians)

Jogo do Corinthians ao vivo hoje

O Timão fez seu último treino nesta terça-feira (28), e priorizou uma atividade técnica e tática de alta intensidade com a provável equipe que inicia a partida.

"O grande desafio é a gente conseguir ser ofensivo, sem ser exposto defensivamente. Temos 90 minutos para fazer um gol e levar para os pênaltis. Não vamos nos desesperar antes do momento certo. Esperamos que saia o gol cedo para poder controlar o ritmo do jogo. Precisamos de um time compacto e solidário em campo para explorar as fragilidades que o Colo-Colo oferece", pontuou o técnico.

Osmar Loss, técnico do time da casa, espera um jogo tranquilo por parte do alvinegro paulista, e também quer que o time ataque de forma efetiva, mas sem se expor.

Com 32 mil ingressos vendidos para o duelo e jogando agora em casa, o Timão conta com o apoio da sua torcida para reverter o placar.

O Corinthians, que perdeu o primeiro jogo no Chile por 1 a 0, corre atrás do placar para passar a próxima fase da competição.

+ Confira ofertas dos nossos parceiros Futfanatics.

Boa noite, torcedor! Na noite desta quarta-feira (29), Corinthians e Colo-Colo entram em campo na Arena Corinthians, em São Paulo, no jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores da América 2018.