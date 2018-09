Barbieri lamenta eliminação, mas diz que Flamengo não pode abalar: "Temos que virar esta página"

O Flamengo bem que tentou, mas a vitória de 1 a 0 conquistada em cima do Cruzeiro, na noite desta quarta-feira (29), não foi suficiente para que o time carioca avançasse na Libertadores.Em partida disputada no Mineirão, as duas equipes fizeram um primeiro tempo bastante movimentado.

Porém, mesmo com maior posse de bola pelo lado rubro-negro, foi a equipe mineira que teve as melhores oportunidades para abrir o placar. Em uma dessas chances, Barcos chutou para fora com o gol praticamente livre a sua frente. Com isso, a raposa não conseguiu ampliar a vantagem obtida no Rio.

Na segunda etapa, com menos tempo no relógio, o Fla aumentou ainda mais o seu ritmo de jogo, colocando fogo na partida com o gol do zagueiro Léo Duarte. Mesmo assim, o Cruzeiro soube se segurar, suportando bem a pressão. Nem mesmo os três atacantes colocados em campo por Barbieri (Dourado, Geuvânio e Lincoln), foram capazes de balançar as redes do gol defendido por Fábio.

Após a partida, o treinador rubro-negro fez um balanço sobre a eliminação de sua equipe, ressaltando que o Flamengo deve agora virar a chave para as outras competições da temporada.

"Perdemos a vaga para as quartas nos detalhes, com a derrota sofrida em casa. É uma dor muito grande, mas temos que rapidamente virar essa página", disse o técnico.

Barbieri ainda destacou o desempenho do seu time no Mineirão: “Sobre a atuação, o balanço é extremamente positivo. Fizemos um grande jogo e os detalhes fariam a diferença. Por alguns detalhes, não fizemos o segundo gol. Pela dedicação, pelo que a equipe jogou, está de parabéns. A eliminação causa dor, mas temos que usar essa dor para crescer. Temos outras competições pela frente”, concluiu.

Eliminado na Libertadores, o Flamengo volta a campo no próximo domingo (2), quando enfrenta o Ceará, às 11h, no Maracanã, em partida válida pela 22° rodada do Campeonato Brasileiro.