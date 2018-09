Rogério Ceni se diz 'chateado' após derrota do Fortaleza para Goiás

Após a derrota por 3 a 1 diante do Goiás, Rogério Ceni disse não estar irritado, mas chateado. O técnico do Fortaleza elogiou a forma como o elenco teve personalidade e conseguiu manter a posse de bola no Estádio Olímpico. Para Ceni, o Leão deu o melhor que podia em campo. Ainda que tenha saído com a derrota, segue como líder da Série B, com 46 pontos.

"Gostaria de ter vencido, mas só tenho de tecer elogio ao time, por jogar, manter posse de bola. Você se desorganiza quando está perdendo, é normal. Não estou irritado, estou chateado. Mas feliz porque todos fizeram o melhor dentro de campo", destacou.

O comandante tricolor lamentou as lesões que ocorreram, afirmando que elas repercutiram no transcorrer do jogo. Para ele, a partida poderia ter sido outra se elas não tivessem acontecido. Outro problema, também, foi a falta de tranquilidade do time em certo momento.

"As lesões atrapalharam. Quando eu tirei o Ederson, o Gustavo logo em seguida se machucou. Eu fiquei sem centroavante. O Dodô cansou um pouco. Eu empurrei ele para 9, para tentar uma situação mais confortável para ele. Quando nós fizemos 2 a 1, nós tínhamos de ter mais calma, melhor postura, esperar um pouco mais", afirmou Ceni.

Embora o leão tenha saído derrotado, o treinador não poupou elogios à equipe e disse que o resultado foi mérito do Goiás, que também é um forte candidato ao acesso à Série A. Finalizando, Ceni mostrou boas expectativas para a próxima rodada, quando o Trciolor enfrenta o Figueirense na Arena Castelão.

"As lesões atrapalharam. Quando eu tirei o Ederson, o Gustavo logo em seguida se machucou. Eu fiquei sem centroavante. O Dodô cansou um pouco. Eu empurrei ele para 9, para tentar uma situação mais confortável para ele. Quando nós fizemos 2 a 1, nós tínhamos de ter mais calma, melhor postura, esperar um pouco mais", completou.