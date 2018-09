Yago Pikachu lamenta gol sofrido no início da partida: "Coloca toda a estratégia por água abaixo"

O reencontro do Vasco com o Maracanã foi marcada pela derrota diante do Santos por 3 a 0 na noite deste sábado (1). O placar complicou a situação da equipe com a torcida, que compareceu em peso na partida. Sob vaias, os atletas derrotados não julgaram as atitudes ao final da partida.



Um dos jogadores mais importantes na temporada cruz-maltina, Yago Pikachu teve desempenho abaixo do esperado, outra vez. Criticado pela queda de rendimento, o atleta não reconheceu o rendimento da equipe.



"Muito difícil explicar uma situação dessa. Viemos motivados para esse jogo, um confronto direto, e tomar um gol com 5 minutos coloca toda a estratégia por água abaixo. O Santos aproveitou e nós não conseguimos jogar. Lamentamos o momento difícil, mas não tem nada perdido. É levantar a cabeça e correr atrás do prejuízo", destacou.

O próximo desafio do Gigante será contra o América-MG em Belo Horizonte na próxima quinta-feira. O meia comentou sobre o que fazer para se afastar da zona da degola.

"Para reverter tem que ter tranquilidade. Ter tempo para trabalhar e acertar esses erros que a gente vem cometendo", frisou.



A derrota deixou o Vasco em 16° colocação, com 24 pontos conquistados, três a menos que a Chapecoense, que é a primeira do Z-4. Outro jogador que lamentou o placar foi Andrey.

"Péssimo resultado em casa, jogamos muito mal, não fomos o que trabalhamos na semana. O Vasco não merece essa situação. Foi muito feio esse resultado aqui dentro", comentou Andrey à Rádio Globo.