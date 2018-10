Com rendimento igual no segundo turno, Ceará recebe o Corinthians em Fortaleza

Nesta quarta-feira (05), o Corinthians faz os últimos ajustes para enfrentar o Ceará, na Arena Castelão, às 21h45 (de Brasília), em partida válida pela 23º rodada do Campeonato Brasileiro. O Vozão vem embalado, após vitória contra o Flamengo em pleno Maracanã lotado. Já o Timão enfrenta a desconfiança de seu torcedor e vem de um empate magro contra o Atlético MG em Itaquera.

No período pós-Copa do Mundo, os times Alvinegros tem campanhas semelhantes: três jogos sendo uma vitória, um empate e uma derrota. Nesse cenário o torcedor do Vozão espera mais uma vitória para sair da incomoda zona de rebaixamento - o Ceará é o atual vice-lanterna do Brasileirão. Mais de 51 mil ingressos foram disponibilizados e mais de 18 mil vendidos antecipadamente. O Corinthians, por sua vez, precisa vencer para chegar com moral no clássico contra o Palmeiras, no domingo (09), no Allianz Parque.

O time Paulista não poderá contar com Cássio, Fagner e Pedro Henrique que lesionados nem viajaram para Fortaleza. Apesar dos resultados não serem o que a torcida e elenco esperam, o time comandado por Osmar Loss terá a mesma equipe que atuou contra o Galo: Walter, Mantuan, Léo Santos, Henrique e Danilo Avelar; Ralf e Douglas; Pedrinho, Jadson e Romero; Roger.

O Ceará de Lisca 'Doido' contará com o retorno do volante Richardson, que não atuou no último fim de semana por conta de uma suspensão. Porém, terá de improvisar o zagueiro Eduardo Brock no lugar do lateral-esquerdo João Lucas, que com dores no púbis foi cortado. Sendo assim, a equipe cearense terá: Éverson, Samuel Xavier, Luiz Otávio, Tiago Alves e Eduardo Brock; Edinho e Richardson; Leandro Carvalho, Juninho Quixadá e Calyson; Arthur.

Na história do confronto, pelo Brasileirão, o Corinthians leva ampla vantagem sobre o Ceará. Em 14 partidas foram: 8 vitórias do Timão, 5 empates e apenas uma vitória do Vozão, que aconteceu em 1977 no Ceará - a Arena Castelão se chamava Plácido Castelo.

O trio de arbitragem responsável pela partida será do Paraná. Rodolpho Toski Marques (FIFA) será o árbitro principal da partida. E será auxiliado por Bruno Boschilia (FIFA) e Luciano Roggenbaum. Marcione Mardonio da Silva Ribeiro (CE) será o quarto árbitro. Avelar Rodrigo da Silva (CE) e Leo Simão Holanda (CE) será os árbitros assistentes - árbitros de linha.