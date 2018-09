Rogério Ceni mostra indignação contra arbitragem por gol anulado em empate com Figueirense

Após o empate por 2 a 2 diante do Figueirense, Rogério Ceni admitiu um pedido de desculpas do bandeira Magno Arantes Lira após o gol mal anulado do Fortaleza. Mas não deixou de lembrar que o time não poderia ter sofrido o segundo gol, no segundo tempo, com um homem a mais em campo, após a expulsão de Patrick. As equipes ficaram no empate, mas o Fortaleza ainda é líder da Série B do Campeonato Brasileiro.

"Saímos daqui com um resultado injusto, com um gol mal anulado, acho. Contra o CRB, foi marcado. O bandeira falou hoje: "Se eu errei, desculpa". A vida segue dessa maneira. Fazer o quê?", declarou Ceni.

Sobre o resultado, Ceni se mostrou sem palavras para conseguir explicar. O Tricolor, mesmo com um jogador a mais em campo, não segurou a vitória e levou o empate do time catarinense. "A gente sabe que todo jogo na Série B é difícil. Mas às vezes a gente consegue torná-lo mais ainda. Não tem muita explicação para você dar. Uma equipe com 10 com em campo fazer um gol na gente", afirmou o comandante.

No tocante à situação física dos atletas, o treinador ressaltou o desgaste da sequência de partidas na competição, aletando para os muitos gols que a equipe tem tomado nos últimos jogos. "O Fortaleza tem tomado muitos gols nos últimos jogos. Tem de analisar todo o elenco. Jogadores que estão cansados do jogo contra o Goiás e de hoje. Vamos ver quem tem condição para esse viagem para o jogo de sábado", disse Ceni.

Quando perguntado sobre a escalação e o modelo de jogo executado pelo time, Ceni lamentou a falta de opções para o jogo por lesões e os seguidos gols de bola parada que o clube tem tomado. "Jogamos como planejamos. Não tínhamos lateral-esquerdo. Colocamos o Adalberto. O Leonan sentiu a perna. O Bruno tomou o terceiro cartão. Acho que houve falta de concentração. A parte tática foi bem executada. É uma pena que a gente vem sofrendo muitos gols de bola parada. A maioria das derrocadas da gente se inicia na bola parada", finalizou.

Ainda na ponta da Série B, com 47 pontos, o Fortaleza volta a campo no próximo sábado (8), contra o Criciúma, em Santa Catarina, às 16h30.