Goiás vence Guarani fora de casa e garante mais uma rodada no grupo de acesso

INCIDENCIAS : Partida válida pela 25° rodada da série B do Campeonato Brasileiro. Em Campinas no estádio Brinco de Ouro.

Na noite desta terça-feira (4), o Guarani recebeu o Goiás em jogo válido pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Em um jogo bastante movimentado, o Esmeraldino conseguiu vencer por 2 a 0, no Brinco de Ouro da Princisa, e encostou no líder Fortaleza.

Na primeira parcial, tivemos em campo dois times muito organizados e deixando claro qual seria sua estratégia para a partida. O Guarani nos primeiros minutos do jogo dominava todas as áreas do campo. Tinha uma boa posse de bola, dominava a área de ataque e conseguia implementar suas ações defensivas muito bem, sempre buscando espaço através de seus passes para ir dentro do gol. Provou isso em uma de seus jogadas de ataque aos 15 minutos.

Longuine bateu uma falta ensaiada de fora da área, mas o goleiro Marcão fez uma boa defesa espalmando a bola. O atacante Bruno Mendes pegou a sobra e de primeira mandou outra bom para o gol, obrigando Marcão a executar outra defesa salvando o Goiás jogando a bola para escanteio.

Retraído com os ataques constantes do mandante da partida, o Goiás voltou a respirar na partida quando aos 29 minutos, quando Lucão abriu o marcador em Campinas. Através de uma boa jogada de ataque que conseguiu finalmente furar a marcação do time da casa, Rafinha conseguiu se infiltrar pela direita, chegando até a linha de fundo e com um cruzamento, achou o companheiro Lucão que tentou de letra, carimbou na defesa e, na volta, só teve o trabalho de mandar a bola para dentro das redes: 1 a 0.

Após o gol, o time visitante passou a ter as jogadas mais perigosas, passou a ter mais tempo no campo de ataque fazendo com que a equipe do Guarani ficasse perdida dentro de campo e causando uma maior dificuldade de sua chegada ao ataque.

No segundo tempo, tendo a vantagem no placar, o Goiás voltou do intervalo com uma postura de que ditaria o ritmo de jogo. Atacando desde do primeiro minuto, o time visitante mostrou sua superioridade de se aproveitou do nervosismo e falta de maturidade do time do Guarani.

Determinado a buscar o resultado, o segundo gol do Goiás sai aos 40 do segundo com uma bela jogada de Caíque Sá. O lateral-direito recebeu a bola pela direita e arriscou um chute de fora da área com a perna esquerda e pode ampliar a vantagem do seu time no confronto.

O Guarani mesmo sofrendo com as suas poucas investidas ao ataque, ele tentou, da sua forma assustar o adversário. Mesmo que sendo sem muito sucesso, não desistiu fácil da partida, tendo o apoio de sua torcida em casa tentou de todas as maneiras possível de acordo com as suas limitações, correr atrás do resultado. Mas com o segundo gol da equipe adversária, a tão sonhada reação na partida ficou muito difícil.

O Guarani, sexto colocado, com 37 pontos, na próxima rodada tem confronto marcado com o CRB fora de casa na sexta-feira (7), as 18h. Já o Goiás, vice-líder provisório com 42, enfrenta o Boa Esporte também fora de casa no mesmo dia (7), às 16h.