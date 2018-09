Com gol de goleiro, Ceará bate Corinthians e fica perto de deixar o Z-4

Três dias depois de calar o Maracanã lotado ao vencer o Flamengo, domingo passado, o Ceará jogou melhor e mereceu vencer o Corinthians por 2 a 1 na noite desta quarta-feira, na Arena Castelão, pela 23ª rodada da Série A, em jogo que teve o goleiro Everson como destaque. Além das costumeiras defesas, foi dele o primeiro gol do triunfo cearense, de falta. Um golaço, por sinal. Calyson aumentou, e Roger descontou para o Timão.

No primeiro tempo, o Ceará foi incrivelmente superior. Isso é comprovado pela quantidade de chances reais de gol entre as equipes: Ceará 7 x 0 Corinthians. O time cearense tomou a iniciativa e pressionou os visitantes desde os minutos iniciais. Desorganizada, a zaga corintiana se atrapalhou em pelo menos três ocasiões e viu o goleiro Everson abrir o placar aos 19 minutos, em uma linda cobrança de falta na entrada da área. Mesmo depois de levar o gol, o Corinthians não conseguiu se encontrar. Muito pelo contrário, quase levou o segundo. Completamente perdido, o time visitante fez uma de suas piores apresentações sob comando do treinador Osmar Loss.

Na etapa complementar, o Ceará continuou aproveitando a fragilidade do Corinthians, principalmente pelos lados do campo. Leandro Carvalho, autor do gol da vitória sobre o Flamengo, teve mais uma jornada inspirada, dando até caneto em Romero. Foi dele também o lance do segundo gol cearense, aos 12 minutos, quando deixou Mantuan para trás, cruzou para o meio da área e viu Danilo Avelar desviar para o próprio gol em disputa com Calyson (a arbitragem assinalou o gol para Calyson). Só depois disso o Corinthians teve alguma reação, com Mateus Vital entrando na vaga de Douglas e deixando o time com mais peças ofensivas. Roger diminuiu, mas o Timão não conseguiu empatar.

A segunda vitória seguida impulsiona o Ceará na tabela, que ainda está no Z-4, mas chega aos 23 pontos e fica perto de sair está fora da zona de rebaixamento. O Corinthians, por sua vez, continua sem evoluir: com 30 pontos, vê o G-6 cada vez mais longe. Os dois times jogam no próximo domingo, às 16h, pela 24ª rodada do campeonato. O Ceará vai enfrentar o América-MG, em Belo Horizonte, enquanto o Corinthians tem clássico contra o Palmeiras, na casa do rival.