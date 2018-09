Osmar Loss não resiste à derrota para o Ceará e deixa o comando do Corinthians

+ Procurando camisas do Timão com um bom preço? Veja as ofertas dos nossos parceiros da Futfanatics!

Osmar Loss, agora ex-técnico do Corinthians, não resistiu a mais uma derrota da equipe no Campeonato Brasileiro. Logo após a queda para o Ceará no Castelão, pelo placar de 2 a 1, Duílio Monteiro Alves - um dos diretores do Corinthians - tomou frente na entrevista coletiva para anunciar mudanças imediatas.

"A gente está aqui pra informar que após a partida tivemos uma conversa com Loss. Entendemos em comum acordo que é o momento de fazer mudanças. A gente não vem atingindo os objetivos, então a gente entende que é a hora de dar uma pausa. Ele volta a ser auxiliar. A partir do próximo jogo já teremos um novo treinador, mas ainda não tem nada acertado. Queria comunicar que o Corinthians, a partir de amanhã, volta a trabalhar com uma mudança, e Loss volta a ser auxiliar-técnico", afirmou o diretor de Futebol do Corinthians.

Osmar Loss assumiu a posição no fim do mês de maio, quando Fábio Carille fechou contrato com o Al-Wehda, equipe da Arábia Saldita. A partir desta quinta-feira (6), ele retornará ao cargo de auxiliar-técnico, o mesmo que ocupava quando a equipe ainda estava sob comando de Carille.

Agora, a diretoria já trabalha para chegar a um acordo com um novo treinador, com a intenção de iniciar o trabalho até sábado (8), a fim de já ter um novo comandante no gramado no clássico de domingo contra o Palmeiras. Porém, ainda não teve nenhuma divulgação de nomes que possam ocupar a posição que está em aberto no Timão.