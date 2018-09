Aline Reis fala sobre expectativa para estreia na Espanha e Seleção Brasileira

Goleira do UDG Tenerife e campeã da Copa América 2018 pela Seleção Brasileira, Aline Reis fala sobre pré-temporada pelo clube espanhol, onde chegou a pouco tempo.

"Nossa pré-temporada durou um pouco mais de um mês. Como era de se esperar, foi um mês intenso, de muito treinamento e amistosos preparatórios. Uma das dificuldades do nosso time, que está localizado nas ilhas canárias, é encontrar outros times femininos locais para um amistoso de nível. Com o objetivo de enfrentar equipes fortes nessa fase de preparação, participamos de dois Torneios Internacionais e fizemos bastante amistosos contra equipes masculinas", disse Aline Reis.

+ Confira ofertas de nosso parceiro Futfanatics

Convocada para os jogos amistosos contra o Canadá. Aline também falou da alegria em poder representar o Brasil novamente. A goleira vem sendo convocada constantemente pelo técnico da seleção brasileira feminino de futebol.

"Nossa meta maior é a Copa do Mundo em 2019. Então todos esses amistosos que já fizemos e ainda faremos nos próximos meses são parte de um planejamento que visa o mundial. O Canada, assim como nós, é uma potência no futebol feminino. Precisamos de jogos assim para testar os nossos pontos positivos e vulnerabilidades.

Para mim, cada convocação é uma gratidão em servir o Brasil e uma oportunidade de mostrar meu potencial. Além de fazer o possível para ajudar o time e contribuir pro sucesso coletivo, sigo firme nos meus treinamentos e dedicação para conquistar meus objetivos pessoais também", afirmou Aline Reis.

A Seleção Feminina derrotou o Canadá por 1 a 0 em jogo-treino disputado nesta terça-feira, em Ottawa. Com gol marcado por Ludmila, aos 42 minutos do segundo tempo. Arline Reis foi titular nesta partida. O jogo-treino encerra os trabalhos da Seleção Feminina nesta data FIFA. Seguindo a ideia de enfrentar seleções fortes no cenário mundial, o próximo compromisso da Seleção será contra a Inglaterra, no dia 6 de outubro, no estádio Meadow Lane, em Nottingham (Inglaterra).

Aline Reis finaliza falando sobre a estreia no campeonato espanhol, que acontece neste próximo domingo (9), às 12h, horário local contra o Real Sociedad em casa.

"Estou ansiosa para minha estreia no campeonato Espanhol. Tenho bons sentimentos em relação à essa temporada. Temos uma equipe com muito talento, além de muito competitiva. Os treinamentos são muito intensos. Se levarmos essa intensidade pros jogos, as outras equipes vão ter muita dificuldade contra a gente", finalizou Aline Reis.