Com objetivos distintos, Criciúma e Fortaleza se enfrentam no Heriberto Hülse

INCIDENCIAS : Partida válida pela vigésima sexta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Disputada no estádio Heriberto Hulse (SC) às 16:30.

Sem vencer há dois jogos, algo incomum na atual edição da Série B, o líder Fortaleza busca recuperação diante do Criciúma, no Heriberto Hulse, neste sábado, às 16h30, pela 26ª rodada da competição. O Tigre, por sua vez, quer a vitória para se distanciar da zona de rebaixamento, já que tem apenas um ponto a mais que o Juventude, primeiro time do grupo do descenso.

No primeiro turno, as equipes se enfrentaram na Arena Castelão. Na ocasião, o Trcolor venceu por 2 a 0 com gols de Gustavo e Leonan. Times, também, já protagonizaram a Final da Série B em 2002.

Leão com cautela para buscar reabilitação

Para voltar a vencer, a grande novidade do time de Rogério Ceni é o retorno do lateral-esquerdo Bruno Melo, que cumpriu suspensão. Em contrapartida, o meia Marlon tem uma lesão muscular e será desfalque. Ederson e Romarinho brigam pela vaga. O zagueiro Adalberto, o volante Nenê Bonilha e o atacante Wilson seguem contundidos e estão vetados.

O discurso da ordem no Fortaleza é o de cautela na defesa, já que a equipe empatou com o Figueirense em casa jogando boa parte da partida com um jogador a mais. “A gente tem que ter um pouco mais de atenção. Tomamos gols bobos e isso não pode acontecer. A gente sabe que estamos na liderança. E vamos continuar focados em busca dos nossos objetivos”, disse Romarinho.

Tigre quer continuar em ascensão

Pelo outro lado, o Criciúma, que continuar crescendo na competição, terá apenas uma mudança em relação à vitória diante do Juventude. Suspenso, Liel dá lugar a Jean Mangabeira no meio-campo. Segundo Mazola Júnior, treinador do Tigre, a troca preserva a estrutura do time e dá ainda mais velocidade. “Características diferentes, mas função parecida. O Jean é até um pouco mais rápido, o Liel tem técnica mais apurada e um jogo aéreo forte. Acreditamos que ele fará um grande trabalho”, afirmou.

Se a escalação titular será quase a mesma, o banco de reservas terá novidades. Recuperados de lesão, Fábio Ferreira e Nicolas participaram de jogo-treino contra o Tubarão durante a semana, foram relacionados e são opções para o segundo tempo. “Foram dois dias de recuperação, não de preparação. Para o pessoal que não está jogando foi bom, o jogo-treino contra o Tubarão, visualizamos situações de quem não está jogando e que são tão importantes como quem vinha atuando”, explicou Mazola.