CSA recebe Vila Nova buscando a liderança da Série B

INCIDENCIAS : Partida válida pela vigésima sétima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Disputada no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL)

Nesta terça-feira (11), às 19h, o CSA recebe o Vila Nova no Estádio Rei Pelé, em partida válida pela 27° rodada da Série B. Na segunda colocação com 46 pontos, um a menos que o líder Fortaleza, o time da casa assume a ponta da tabela de forma provisória em caso de triunfo; enquanto os visitantes, em sexto com 40 pontos, entram no G-4 se conseguirem a vitória. As equipes se enfrentaram no primeiro; e, na ocasião, o Azulão levou a melhor: venceu o Tigre por 1 a 0 no Estádio Serra Dourada.

Com cautela, CSA está de olho na ponta da tabela

A boa fase é inegável no CSA, que vem de duas vitórias consecutivas e está na zona de acesso há 23 rodadas. O time tem, finalmente, a chance de assumir a liderança da competição. O lateral-direito Celsinho, contudo, fez questão de frear a empolgação, uma vez que a equipe não pode deixar de ser cautelosa na partida desta terça.

“A característica desse grupo, sem dúvida, é a maturidade que ele vem mostrando desde a primeira rodada da Série B. Isso é importante em uma competição como essa, principalmente em um momento como esse, que muita gente está falando do CSA…Estamos com os pés no chão e sem empolgação. Isso passa longe daqui”, disse.

Além disso, o atleta exaltou a qualidade do Vila Nova, e fez questão de lembrar que a partida será complicada e muito importante para a sequência da competição.

“O Vila Nova está próximo do G4 e precisa de um triunfo para encostar neste grupo de acesso. É um jogo muito perigoso, diante de um adversário forte. Não podemos vacilar em casa. Temos que vencer novamente para permanecermos firmes entre os primeiros colocados”, afirmou.

Vila busca voltar ao G-4

A vitória também é fundamental para o Tigre, uma vez que significaria uma vaga, ainda que momentânea, no grupo dos quatro primeiros colocados que garantem o acesso para a elite do futebol brasileiro. A sequência da equipe, contudo, não será fácil.

Depois do CSA, o time goiano visita também o Fortaleza. Para o atacante Rafael Silva, que marcou um gol na vitória do Tigrão sobre o Coritiba, as partidas serão difíceis, mas o grupo tem totais condições de conseguir dois triunfos.

“Serão duas partidas muito difíceis contra as equipes que, por méritos, lideram a Série B. Jogar contra essas equipes é complicado, principalmente na casa deles. Mas estamos crescendo na competição e vamos entrar em cada partida sabendo que podemos vencer”, garantiu.