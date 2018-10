Lanterna x líder: Sampaio Corrêa e Fortaleza duelam nos extremos da Série B

Partida válida pela vigésima sétima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Disputada no Estádio Castelão, em São Luís (MA), ás 21h30

Nesta sexta-feira (14), Sampaio Corrêa e Fortaleza protagonizam um duelo entre o lanterna e o líder da Série B do Campeonato Brasileiro no Estádio Castelão, em São Luís (MA), às 21h30. Apesar da distância na tabela de classificação, a partida válida pela 27ª rodada do torneio coloca frente a frente duas equipes que vivem momentos parecidos dentro da competição: ambos os times vêm em sequências ruins campeonato. Pelo lado do Sampaio, vê-se um clube absolutamente desesparado para o ínicio de uma reação para tirar a equipe da última colocação e, consequentemente, do Z-4; já o Fortaleza, com 47 pontos ganhos, busca voltar a vencer para ampliar a diferença frente ao vice-líder, CSA.

No primeiro turno, as equipes se enfrentaram na Arena Castelão e o Leão levou a melhor, venceu por 1 a 0 com gol do artilheiro Gustavo. No histórico de confrontos entre os times, o Tricolor de Aço também leva a melhor: de 24 partidas, são 12 vitórias do Fortaleza, seis empates e seis triunfos do Sampaio.

Tubarão foca em recuperação urgente

A fase ruim segue sendo a tônica no Bolívia. Com apenas 22 pontos conquistados, a equipe aparece na última colocação estando a sete da primeira equipe fora da zona do rebaixamento. Além da sequência ruim de resultados de apenas uma vitória nas últimas cinco partidas, o técnico Marcinho Guerreiro terá diversos problemas na hora de montar a equipe para o jogo. Na zaga o comandante não poderá contar com seis atletas do setor; dessa forma, será obrigado a improvisar o volante Silva na posição. No meio, Adilson Goiano está suspenso e será substituído por William Oliveira. Já no ataque, Bruninho deve assumir a vaga de Fernando Sobral, que será recuado para o meio de campo.

Com todos estes problemas dentro de campo, a equipe se apega a fatores exteriores para tentarem permanecer na Série B. Jogando em casa, os atletas não escondem a expectativa de que os torcedores ajudem nesse momento complicado. "Sei que a nossa fase não é boa, e isso acaba afastando um pouco a torcida, mas é nessa hora que mais precisamos do apoio deles. O grupo está fechado, queremos muito dar uma resposta a quem já nos vê como rebaixados, e vamos nos desdobrar em campo para escapar dessa situação incômoda”, avaliou Fernando Sobral.

Fortaleza busca reabilitação para retomar vantagem

Se a situação recente do tubarão está ruim, a do Fortaleza não é muito melhor. Apesar de ser líder do campeonato com 47 pontos conquistados, a equipe também vem de uma sequência ruim de resultados com apenas uma vitória nas últimas cinco rodadas. Com isso a distância, que já foi enorme, é de apenas um ponto para o vice-líder, CSA. Por isso, o Leão quer vencer o Sampaio a todo custo nessa sexta, para retomar a vantagem na liderança e a confiança do elenco.

A semelhança entre os adversários não fica apenas no retrospecto recente de resultados. Assim como o técnico Marcinho Guerreiro, Rogério Ceni possui vários problemas na hora de montar a sua equipe. Com oito desfalques, o comandante não deve alterar o esquema tático, mas será obrigado a utilizar atletas considerados reservas nesta partida. Isso porque o técnico não poderá contar com Matheus Inácio, Anderson Uchôa, Nenê Bonilha, Marlon e Jean Patrick, que seguem se recuperando de lesões, além de Igor Henrique, Pablo e Diego Jussani que terão de cumprir suspensão nesta sexta-feira.