Forte em casa, embalado Criciúma recebe rival Avaí pela Série B

INCIDENCIAS : Partida válida pela vigésima sétima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Disputada no Estádio Heriberto Hulse, em Criciúma (SC)

Em situações opostas na Série B do Campeonato Brasileiro, o Criciúma recebe o Avaí neste sábado (15), Estádio Heriberto Hulse às 16h30, em partida válida pela 27ª rodada do competição. O time da casa segue na parte de baixo da tabela, lutando contra o rebaixamento e vai medir forças com um visitante que está de olho no G-4.

O confronto terá de um lado 11 jogos de invencibilidade em casa; do outro, o segundo melhor visitante do campeonato. O Tigre soma 32 pontos e ocupa a 14ª posição, com apenas quatro pontos de vantagem para o primeiro da zona do rebaixamento, o Brasil de Pelotas. A equipe, no entanto, vem embalada por uma sequência de três jogos sem perder, sendo duas vitórias nas duas últimas rodadas. Além disso, não sabe o que é perder como mandantr desde o dia 1º de maio.

Tigre conta com apoio da torcida para continuar excelente sequência

Para a partida deste fim de semana, o técnico Mazola Júnior não poderá contar com os volantes Eduardo e Ronaldo, ambos no departamento médico. Além deles, o também volante Jean Mangabeira está suspenso após ter sido expulso no jogo anterior. No último treino antes do duelo, o treinador comandou uma atividade tática e buscou acertar o posicionamento da equipe, além de focar nas bolas paradas.

Confiante após a vitória convincente na rodada passada, contra o líder Fortaleza, o comandante crê que a presença e apoio da torcida nas arquibancadas do Heriberto Hülse será fundamental para o sucesso tricolor dentro das quatro linhas e convocou o torcedor a comparecer. "Torcedor, você tem sido fundamental na nossa campanha. No sábado, seremos um só. Contamos com você. Você é sempre fundamental", disse.

Leão quer reabilitação para voltar ao G-4

O Avaí vem de derrota fora de casa na última partida e tenta buscar a recuperação para retornar à zona de acesso à Série A. A equipe, sexta colocada, soma 42 pontos, apenas um a menos que o terceiro e quartos colocados, Atlético-GO e Vila Nova.

O time visitante não poderá contar com Pedro Castro, suspenso, e nem Marquinhos, que ainda se recupera de lesão na coxa. Por outro lado, Geninho tem à disposição o meia Luan Pererira, que retornou da convocação da Seleção Brasileira sub-20, e deve começar o jogo no banco.

O treinador fez mistério quanto à escalação titular. Fora de casa, a equipe costuma atuar com três zagueiros e apostando na velocidade pelos laterais do campo.