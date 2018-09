Sampaio Corrêa surpreende e desbanca líder Fortaleza pela Série B

Partida válida pela vigésima sétima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Disputada no Estádio Castelão, em São Luís (MA).

O Sampaio Corrêa segue na zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro da Série B, mas deu alegria ao seu torcedor. Na noite dessa sexta-feira (14), a equipe dirigida por Marcinho Guerreiro afastou a má fase e venceu do líder Fortaleza por 1 a 0 no Estádio Castelão.

Mesmo sendo o líder contra o lanterna, o primeiro tempo foi dominado pelo Sampaio. O time maranhense esteve mais presente no ataque, fez o único gol e quando quase sofreu, Andrey foi lá e defendeu o pênalti cobrado por Bruno Melo aos 20 minutos. Além do gol de Bruninho, aos 42, o Sampaio chegou bem ainda com Alyson, aos 33, e Fernando Sobral, aos 26. O Fortaleza também criou. Quem assustou primeiro foi Marcinho, com um chute forte aos 14 minutos.

No etapa complementar, o Fortaleza tomou a iniciativa e o Sampaio passou a explorar o contra-ataque. Mesmo com mais posse de bola e tempo no ataque, o Leão não conseguiu criar tantas oportunidades perigosas, devido à postura adotada pela defesa boliviana. O Sampaio, aos 18 minutos, quase ampliou com Marcos Aurélio, após jogada de Fernando Sobral. A melhor chance do Fortaleza foi aos 32, com Bruno Melo, após cruzamento de Éderson.

O resultado manteve os cearenses com 47 pontos, apenas um a mais que o CSA. O Atlético-GO, que ainda entrará em campo nessa 27ª rodada, é outro que pode chegar aos 46 pontos e entrar de vez na briga pelo título, não só pelo acesso à elite. Já os maranhenses, agora com 25 pontos, dormem na vice-lanterna, mas terão de secar o Boa Esporte para não voltarem à última colocação na tabela de classificação.

Na próxima rodada, o Fortaleza enfrenta o Vila Nova na Arena Castelão na sexta-feira (21). Já o Sampaio vista o Avaí na Ressacada às 21h do sábado (22).