Árbitro justifica expulsão de Diego na súmula: "Vai se f...., professor"

Expulso aos 13 minutos do segundo tempo, enquanto o Flamengo perdia para o Vasco por 1 a 0, o meia Diego saiu sem reclamar com o árbitro paulista Luiz Flávio de Oliveira. O cartão vermelho causou surpresa em todos os torcedores, e indignação dos companheiros do camisa 10. Depois da partida, na súmula, Luiz Flávio explicou:

"Aos 13 minutos do segundo tempo expulsei diretamente o jogador número 10 da equipe C.R. Flamengo, sr. Diego Ribas da Cunha, por me sentir ofendido por ele ter dito as seguintes palavras: "você é um fanfarrão. Vá se f...., professor", após eu tê-lo advertido com cartão amarelo".​

+ Confira ofertas de nosso parceiro Futfanatics

Já sem Diego, o Flamengo buscou o empate através de um gol contra de Luiz Gustavo, mas o resultado deixa o time ainda longe da liderança do Brasileiro.

+ Em jogo movimentado, Vasco e Flamengo empatam no Mané Garrincha

Por conta da expulsão, Diego não enfrentará o Atlético-MG, no Maracanã, no próximo domingo (23) às 16h. O Rubro-Negro terá a sua primeira semana livre depois da Copa do Mundo, buscando se preparar para esse duelo.