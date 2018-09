Volante Alison lamenta empate do Santos no clássico: “Tivemos chances, mas não conseguimos”

O Santos empatou por zero a zero com o São Paulo na tarde deste domingo (16) no Estádio Urbano Caldeira, a famosa Vila Belmiro. O volante Alison lamentou o resultado e comentou sobre a dificuldade da partida.

“Jogo difícil. Clássico tem dificuldade. Acredito que fizemos um excelente primeiro tempo, um bom segundo, tivemos chances, mas não conseguimos. Faz parte”, afirmou o jogador.

Com o resultado, o Peixe chegou a marca de oito jogos sem perder na competição, o atleta também comentou sobre a boa fase da defesa alvinegra, principalmente após de um período em que o Santos sofreu bastante dentro de campo.

“Muito bom, importante. Sabemos da importância de estar bem defensivamente, não sofrer gols. Espero que a gente possa continuar”, comemorou o atleta.

A partida acabou mais uma vez durante um contra ataque do time da casa, o que causou irritação nos jogadores da equipe e muita reclamação do treinador Cuca, o jogador também comentou sobre o ocorrido. “A gente teria um contra-ataque. Não era uma chance de gol clara, mas nós teríamos a possibilidade de criar uma boa chance e ele decidiu terminar o jogo. Não sei se ele acertou ou não”, completou.

O próximo jogo do Peixe será no próximo domingo (23) contra o Cruzeiro, no Mineirão, às 19h.

