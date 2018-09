Bruno Silva volta ao Rio e deve retornar às suas atividades em uma semana no Vasco

Após ter assustado muita gente no jogo sábado contra o Flamengo no jogo válido pela 25° rodada do Campeonato Brasileiro no estádio Mané Garrincha em Brasília, Bruno Silva recebe alta do hospital no domingo e foi embora andando normalmente para pegar um voo de volta para o Rio de Janeiro.

Se chocando com o companheiro de time, Luiz Gustavo durante o jogo, o volante sofreu uma concussão cerebral moderada. Com o choque, o jogador caiu no gramado totalmente sem consciência. Retido do estádio com o pescoço imobilizado, o jogador depois de alguns minutos conseguiu recobrar a consciência mas reclamava por não sentir uma das pernas.

Chegando ao hospital, Bruno passou por uma ressonância magnética no crânio no domingo, e foi constado que tudo estava em ordem. Também foram executados tomografias no crânio e na coluna cervical e tudo estava normal.

"Concussão é quando acontece um trauma de alta energia que resulta em alguma alteração neurológica, seja perda da consciência ou incapacidade de mexer os membros. A do Bruno foi moderada", disse Marcos Teixeira, diretor médico do Vasco.

Chegando ao Rio, o jogador comerá aos poucos ser exposto as atividades físicas novamente. O tempo de recuperação esperado nesse tipo de caso é de cinco dias á uma semana para que ele volte aos treinos. Mas o período de 48 horas para observação termina essa segunda. E dependendo da reação de Bruno, logo ele poderá voltar as suas atividades físicas no clube de forma gradativa.