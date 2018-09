Vasco ganhará reforço de Yago Pikachu para confronto diante do Bahia

Necessitando reencontrar o caminho das vitórias para se afastar das últimas colocações no Campeonato Brasileiro, o Vasco irá contar com a volta do seu artilheiro diante do Bahia, na próxima segunda-feira (24), em São Januário, às 20h, em partida que fecha a 26ª rodada da competição. Com 16 gols feitos na temporada, Yago Pikachu é um dos artilheiros do Gigante da Colina em 2018 e retorna ao time após cumprir suspensão no clássico com o Flamengo.

O paraense, que está entre os três atletas que mais atuaram pela equipe de São Januário, possui 47 jogos com a camisa cruzmaltina na atual temporada. Pikachu possui o mesmo número de jogos de Andrés Ríos (47) e dois a mais que o meio-campista Leandro Desábato (45). Para o camisa 22, o lado positivo em ficar de fora da última rodada acabou sendo a possibilidade de ter mais tempo para treinar e descansar para a sequência a competição.

“Estou entre os jogadores que mais atuaram no ano todo. É claro que você quer sempre estar jogando, mas por preocupação é melhor segurar um ou dois jogos para não se machucar e perder o restante da temporada. Tive a semana passada e agora estou tendo essa para descansar e treinar. Me sinto totalmente recuperado da sequência de jogos e com certeza vou estar bem melhor na segunda-feira. Quero para ajudar a equipe a fazer um bom jogo e sair com os três pontos”, afirmou o jogador.

O Vasco de Valentim vem apresentando evolução no rendimento nas últimas partidas, mas ainda não conseguiu emplacar um triunfo no campeonato. Além disso, o Vasco se encontra na zona de rebaixamento, na 18ª posição, com 25 pontos e somente a vitória interessa diante do Bahia, na próxima segunda-feira (24). Endossando o discurso de seu treinador, Pikachu também comemorou a semana cheia para treinar e reproduzir mais uma vez em campo, o que Valentim cobra durante os treinamentos.

“Apesar da gente não ter conseguido o resultado contra Vitória e Flamengo, nossa equipe se comportou da maneira que o nosso treinador pediu. Teremos mais uma semana cheia de trabalho e nossa expectativa é fazer mais uma boa partida na segunda-feira”, comemorou o artilheiro cruzmaltino.

Ciente da importância de uma vitória nesse confronto direto com o Bahia, que possui 29 pontos no campeonato (4 pontos a mais que os cruzmaltinos), o goleador tratou de tranquilizar a torcida quanto a empenho e reiterou que entrega não irá faltar, pela parte dos atletas e acredita que diante do Bahia, a equipe irá finalmente conquistar os três pontos sob o comando do novo trenador.

“O torcedor pode esperar o mesmo empenho dos últimos jogos É um jogo muito importante, diante de um adversário direto, não podemos deixar de colocar em prática o que estamos fazendo de bom nos treinamentos e nos jogos. Se fizermos, tenho certeza que vamos conseguir os três pontos e sair dessa situação”, finalizou Yago Pikachu.