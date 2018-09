Paquetá comenta vaias da torcida do Flamengo a Sávio: "Quando pedem algo, é para nosso bem"

Lucas Paquetá voltou a dar alegrias à torcida do Flamengo. O meia foi destaque no triunfo do clube carioca sobre o Atlético-MG, marcando o gol da vitória por 2 a 1. A atuação marca uma superação do camisa 11 no mês de setembro, que se iniciou com o jogador sendo vaiado, contra o Ceará, no mesmo Maracanã, e se encerra com aplausos ao "cria" da base rubro-negra.

No entanto, neste domingo (23), foi a vez de Matheus Sávio sofrer com vaias. Por sua vez, Paquetá apoiou seu companheiro, mas compreendeu as reclamações.

"Eu passei por isso, e agora ele passou também. Aqui é a nossa casa, a gente cresceu aqui. Quando eles pedem algo, é para o nosso bem. Então, a gente tem que atribuir a isso, e dar sempre o melhor. Feliz por ele estar jogando novamente, e vamos juntos: Aqui é Flamengo!", disse Paquetá.

A vitória ajudou o Flamengo a encostar na ponta da tabela e retornar à disputa pelo título do Campeonato Brasileiro. No momento, o Rubro-Negro soma 48 pontos, três a menos que o líder São Paulo. Na saída de campo, Lucas Paquetá comemorou o resultado e destacou o trabalho dos jogadores para recuperar o bom momento na temporada.

"Muito trabalho, não só meu, assim como os meus companheiros, que me ajudam a dar meu melhor. Assim, eu tento ajudá-los para que o Flamengo sempre saia vencedor. A gente precisava dessa vitória. A torcida apoiou. Quando você joga num grande clube, tem que se acostumar a vencer. Quando o resultado não vem, é sempre ruim. Então, a gente trabalhou, a semana foi importantíssima. O gol foi importante não só para mim, mas também para o Flamengo", afirmou o autor do gol da vitória rubro-negra.

Agora, o Flamengo passa seu foco para a Copa do Brasil. Nesta quarta-feira (26), o Corinthians será o adversário, em jogo válido pela volta das semifinais, em São Paulo. No Brasileirão, o Rubro-Negro entra em campo no próximo sábado (29), também fora de casa, desta vez em Salvador, para enfrentar o Bahia, na Fonte Nova.