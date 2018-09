Luan é liberado pelo STJD e pode voltar a jogar pelo América-MG

Luan foi julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) devido sua expulsão no jogo contra o Botafogo, na 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante que recebeu cartão vermelho aos 42 minutos do segundo tempo depois de discutir com o lateral Gilson, foi punido com um jogo de suspensão, já devidamente cumprido contra o São Paulo, no último sábado.

+ Confira ofertas de nosso parceiro Futfanatics

O atacante acabou se envolvendo em mais uma confusão após ser expulso, ao sair de campo, discutiu com jogadores que estavam no banco de reservas do Botafogo, gerando uma movimentação nas duas equipes.

O STJD entendeu que Luan sabia do risco de suspensão e o julgou no artigo 258, que diz "assumir atitude contrária à disciplina ou à moral desportiva, em relação a componente de sua representação, representação adversária ou de espectador, podendo pegar de um a 10 jogos de punição". Como o jogador já cumpriu sua suspensão, de um jogo, ele foi liberado para poder enfrentar o Corinthians, no sábado, às 19h (de Brasília), no Independência.