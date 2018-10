Paysandu enfrenta Goiás em duelo de opostos pela Série B

Nesta sexta-feira (28), às 19h15, Paysandu e Goiás fazem duelo de opostos no Estádio da Curuzu, em partida válida pela 29° rodada do Campeonato Brasileiro Série B. Os donos da casa, com 31 pontos, buscam fugir da zona de rebaixamento, sendo que o Juventude é o primeiro time fora dela, com 32 pontos. Já O Esmeraldino, com 46 pontos na segunda colocação, quer vencer para seguir brigando com o líder Fortaleza, que tem 53.

Paysandu vê partida como decisiva para sair do Z-4

Pelo lado do Papão, a atmosfera é de decisão. Com o triunfo do Brasil de Pelotas sobre a Ponte Preta, a situação do time paraense ficou ainda mais complicada, portanto a vitória dentro de casa é indispensável para a equipe. “É um jogo fundamental, de uma importância muito grande. Jogo dentro de casa não tem outro resultado, a vitória não pode escapar até para não deixar esse pessoal aí se distanciar. Temos que vencer para estar ali próximos. Preocupa estar próximo da zona de rebaixamento e é fundamental que a gente faça o dever de casa”, declarou o zagueiro Perema.

Além disso, o atleta já projetou a dificuldade da partida desta sexta-feira, e voltou a exaltar a importância do fator casa para o Paysandu sair com a vitória para respirar na competição. “O Goiás tem jogadores de muita qualidade. Vai ser um jogo muito difícil para a gente. Como falei, a gente jogando dentro de casa tem todo o apoio do nosso torcedor para conseguir uma boa vitória. É se manter concentrado, acho que a gente vem fazendo bons jogos e o resultado não vem aparecendo, mas acredito que, diante do Goiás, vamos voltar a vencer”, completou.

Goiás vem com desfalques

Para essa partida, o Goiás terá alguns desfalques importantes: David Duarte, Tiago Luís e Michael cumprem suspensão por conta do terceiro cartão amarelo. Renato Cajá, com dores no joelho, também não viajou. Para o lugar de David, a opção será o experiente Edcarlos, que formará a dupla de zaga com Victor Ramos. “Com exceção do momento que o David está vivendo, que é muito bom realmente, vejo que o Victor é experiente também e vai procurar dar um equilíbrio que a equipe precisa. Já treinamos bastante juntos e não vamos ter nenhuma dificuldade quando a isso”, disse Edcarlos.

Além dos desfalques, o técnico Ney Franco ressaltou a dificuldade que o time alviverde terá para jogar fora de casa, sobretudo por conta da fase complicada que o oponente passa. “É mais um jogo difícil, nesse momento as coisas estão começando a se definir. É um jogo em um estádio apertado, que pode afastá-los da zona de rebaixamento. Temos que nos preparar na parte técnica e também para a pressão que vamos sofrer”, declarou.