Jogadores do Bahia reclamam de lances de pênalti não marcados: "Ao menos um foi"

Em jogo com boas chances para ambos os times, o árbitro foi destaque por não assinalar possíveis penalidades em três lances contra o Bahia​. No primeiro lance a bola rebateu ma mão do zagueiro Léo Duarte, outra em disputa de bola entre Zé Rafael e Réver o meia do Tricolor caiu na área e por último uma bola em que Gilberto foi travado pelo zagueiro flamenguista antes do chute.

Após o empate em 0 a 0, jogadores do Tricolor Baiano e o auxiliar técnico Luis Fernando falaram sobre o jogo e também criticaram a arbitragem do mineiro Igor Benevenuto.

Luis Fernando que ocupava a área técnica no lugar de Enderson Moreira que cumpria suspensão falou sobre o futebol jogado e o rendimento dos atletas e o que fazer para sair desta situação incomoda.

"É isso que a gente tem cobrado, a caminhada é difícil e a gente tem cobrado e os jogadores tem correspondido, estamos jogando bem, falta aquele detalhe e a gente vai trabalhar pra isso, os jogadores sabem e estão treinando pra melhorar uma hora a vitória vem. E só trabalho e trabalho pode nos tirar desta situação, e os jogadores entendem isso", disse.

O auxiliar foi categórico sobre os riscos de o Bahia ser rebaixado e criticou arbitragem. "Eu posso garantir a vocês o Bahia não cai para segunda divisão. e sobre arbitragem o bandeirinha disse que bateu na mão e que foi sem querer, sinceramente nenhuma bola bate na mão sem querer, mas a gente vai sair dessa situação​", reforçou.

Na saída do campo os laterais respectivamente falaram sobre o árbitro. Bruno destacou: "​De todos os pênaltis pelo menos um foi". Léo também comentou as escolhas da arbitragem. "Um jogo muito difícil e truncado, o lance da bola na mão foi pênalti", afirmou.

Vinicius também falou na saída do campo sobre os pênaltis não marcados.​ "Complicado, infelizmente a arbitragem, é difícil falar, porque podemos ser punido. Mas quando jogamos contra times de Rio e São Paulo. O Bahia com time e elenco que tem não pode ficar na posição que está, Agora é mudar a chave. Quarta já jogo contra Botafogo, pela Sul-Americana. Depois pensamos no Brasileiro. Estamos em situação delicada, mas juntos vamos sair dessa", garantiu.

Agora o Bahia precisa esquecer as polêmicas do jogo de hoje e pensar na estratégia para o jogo contra o Botafogo​, na quarta-feira, às 21h45 no estádio Nilton Santos, com um 2 a 1 no agregado o tricolor pode empatar por qualquer placar para chegar as quartas de final da Copa Sul-Americana. O próximo jogo do Tricolor pelo Brasileiro é contra o Grêmio, no sábado (06/10) em Porto Alegre, às 21h.