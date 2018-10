Arthur vibra com vitória do Ceará, mas prega cautela: "É só um pequeno passo''

O atacante Arthur encerrou jejum e voltou a marcar na Arena Castelão, o que não acontecia desde o dia 4 de abril, na primeira final do Campeonato Cearense, contra o rival Fortaleza. Na vitória do alvinegro sobre a Chapecoense por 3 a 1, Arthur deu uma assistência para o primeiro gol, de Valdo; e garantiu o da virada. Após o jogo, ele dedicou o gol à família e festejou.

"Quero dedicar esse gol para a minha mãe, o meu pai, minha irmã que vieram ao Castelão e é muito importante quando eles estão ao meu lado. Quando a gente está no futebol, a gente abdica de muitas coisas e eu abdiquei muito por eles. Agora eles estando aqui, é um incentivo a mais, uma emoção a mais e eu quero dedicar esse gol a eles", afirmou.

Em virtude das eleições no país no próximo final de semana, a 28ª rodada da Série A começa na sexta-feira, mas o Ceará não tem data definida para jogar, porque o Cruzeiro, seu próximo adversário, está envolvido com a Libertadores, em que seu jogo no Mineirão ainda será remarcado. O resultado faz o time de Lisca saltar na tabela para a 15ª colocação, com 38 pontos.

"Conseguimos o primeiro objetivo. É só um pequeno passo dentro do nosso objetivo, mas é muito importante depois de ter feito um primeiro tempo muito abaixo do que a gente vinha apresentando. No segundo tempo voltamos a mostrar o nosso futebol. Conseguimos virar o jogo diante de uma equipe de muita qualidade. Agora o que importa é acabar o campeonato fora da zona ", finaliza.