Richardson acredita em sequência e crescimento do Ceará na Série A 

Após a derrota para o Bahia dia 29/08 em pleno estádio Presidente Vargas por 2 a 0, o Ceará engatou seu melhor momento na Série A do Brasileirão. Desde o confronto com o Bahia foram seis jogos onde o time venceu 4 (Flamengo, Corinthians, Vitória e Chapecoense), empatou 1 contra o América MG e só perdeu para o semifinalista da Libertadores Grêmio, num 3 a 2 bastante disputado e com o Ceará colocando bola na trave. Os bons resultados fizeram o Ceará saí do Z4 pela primeira desde a segunda rodada.

Jogador decisivo para o bom momento do time neste momento da temporada Richardson falou de sua expectativa para os próximos jogos do Ceará do rendimento da equipe.

"O grupo está muito focado, motivado e confiante nesta sequência da Série A. O mais importante é que todos aqui estão evoluindo e no momento certo. Precisamos continuar lutando muito para encerrarmos a Série A com a vaga garantida na competição para 2019."

O Ceará tem a 5ª melhor campanha da Série A, a nível de comparação somou mais pontos que times tradicionais como Flamengo, São Paulo, Corinthians e Cruzeiro. Richardson falou sobre a importância desse momento e de está fora do Z4, mas que a luta vai até o fim: "Vamos manter esse ritmo agora para continuarmos nos afastando da zona de rebaixamento nas próximas semanas. Temos condições disso e vamos lutar até o fim".

O próximo jogo Ceará seria contra o Cruzeiro pela 28ª rodada do Brasileirão, por conta do time mineiro está nas quartas de final da Libertadores e final da Copa do Brasil a CBF não divulgou data e horário do jogo. Assim o próximo jogo do alvinegro será contra o Botafogo dia 15 de Outubro as 20hs no Castelão pela 29ª rodada.