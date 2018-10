Enderson Moreira explica ausência de titulares diante do Botafogo

Mesmo com a classificação para as quartas de final da Sul-Americana garantida, o comandante Enderson Moreira fez questão de explicar o motivo pelo qual decidiu poupar, ainda que não goste dessa palavra, quatro titulares na partida contra o Botafogo. O zagueiro Lucas Fonseca, o volante Gregore e o meia Ramires apresentaram sinais de desgaste e sequer viajaram. Élber embarcou com a delegação para o Rio de Janeiro, mas foi cortado da partida.

Segundo o treinador tricolor, os jogadores que ficaram em Salvador não tinham condições físicas de participar do jogo. O Tricolor foi derrotado por 2 a 1, mas garantiu a classificação nas penalidades. "As pessoas acham que a gente toma decisões por querer. Não tem nada disso. Trouxe jogadores em condição (de atuar). Quem ficou é porque não reuniu condição mínima para iniciar uma partida. A gente tinha que entrar com o time mais inteiro possível. Depois do jogo contra o Flamengo, quatro jogadores me falaram que não tinha condição de participar do jogo. A gente tem que tomar decisões", declarou.

Sem Everson e Lucas Fonseca, que não viajaram para a partida, e com Tiago deixando o campo ainda no primeiro tempo por lesão, Enderson teve que mandar Jackson para o duelo. O zagueiro ficou mais de um ano sem jogar, assim como o goleiro Douglas, que havia falhado no jogo de ida e defendeu um pênalti no estádio Nilton Santos. "Fico muito feliz com a questão do Douglas. Só quem joga futebol tem a exata noção de que, em algum momento, todos vão falhar, um dia que não vai ser tão bom. O que sempre falo é que a gente não ode carregar o erro anterior. Tem que esquecer dentro da partida mesmo", finalizou o técnico tricolor.