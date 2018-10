Em jogo movimentado, Vila Nova marca no fim e busca empate no clássico com Atlético-GO

Foi intenso o clássico entre Atlético-GO e Vila Nova neste sábado (6) no Antônio Accioly. A partida, que teve torcida única do Dragão, terminou empatada em 2 a 2. O Tigre abriu o placar, mas o rubro-negro virou. Já no final, o Vila empatou e calou o estádio, que teve seu maior público da história nessa tarde.

O placar foi aberto logo aos oito minutos da etapa inicial, quando Alan Mineiro finalizou de fora da área e deu vantagem para a equipe visitante. O empate e a virada vieram no segundo tempo após duas cobranças de pênalti, cobradas por Thiago Santos e Júlio César. Aos 44, Diego Giaretta deixou o placar novamente igual e finalizou a partida.

Os times mantiveram sua posições na Série B: os dois vão a 45 pontos, mesma pontuação do Guarani, que leva a melhor nos critérios de desempate. O Atlético-GO, com uma vitória a mais que o Vila Nova, está em sexto, à frente do rival.

O Dragão volta a campo contra o vice-lanterna Sampaio Corrêa na próxima sexta, novamente no Antônio Accioly. Um dia depois, o Vila recebe o lanterna Boa Esporte.