Enderson detona árbitro após empate do Bahia: ''Não estava preparado emocionalmente'' 

Após mais um empate, agora diante do Grêmio (fora de casa), em 2 a 2, o Bahia reclamou dos critérios do árbitro Rodolfo Toski Marques na expulsão de Jakson aos 10 minutos do 2º tempo e no pênalti marcado em cima de Marinho aos 40 da etapa final. Enderson Moreira falou sobre a arbitragem.

"É difícil falar da arbitragem porque podemos ser punido, sempre estão olhando para o que a gente fala e pros árbitros não olham, no lance do pênalti eu conheço o Marinho ele foi meu jogador, às vezes ele vê uma perna e dá uma cambalhota. Sobre o lance da expulsão ele (o árbitro Rodolfo Toski) vinha amarelando nossos jogadores em lances bobos. Esse árbitro não está preparado emocionalmente para apitar um jogo de série A, Hoje os caras tão olhando para o local e os times que está apitando."

Sobre o jogo e o futebol apresentado pelo Bahia, Enderson elogiou a maneira como o time se apresentou em campo: "É difícil jogar com o Grêmio aqui e jogamos com autoridade, soubemos neutralizar os pontos fortes do grêmio e saímos pra jogar.A gente tem enaltecer muito esse elenco, o Bahia é o único clube da serie a que não parou durante a Copa."

O Bahia amarga o quinto jogo sem vencer no Brasileiro. Sua última vitória foi contra o Sport na 23ª rodada, além de está em 14º lugar com 31 pontos, a um do Z-4 . O próximo confronto será no sábado, em Pituaçu, contra o Paraná às 21h, pela 29ª rodada da Série A.