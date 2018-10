Figueirense e Criciúma fazem clássico buscando afastar qualquer perigo de Z-4

Após derrota fora de casa para a Ponte Preta, o Figueirense volta à campo neste sábado (27) pela Série B do Brasileiro. O adversário do dia será o Criciúma, que por sua vez, também vem empate o São Bento.

Com todos estes artifícios, o clássico catarinense promete ser tenso, já que as duas equipes possuem o mesmo número de pontos e buscam uma melhor colocação na tabela para evitar qualquer risco de rebaixamento.

No confronto do primeiro turno, as duas equipes ficaram apenas no empate em 1 a 1 no Heriberto Hulse. Os gols foram marcados por Ygor Nogueira do Figueirense e João Queiroz para o Cricíuma.

A partida é uma das que encerra a 34° rodada da Segundona e tem seu apito inicial previsto para as 16h30, horário de Brasília no Estádio Orlando Scarpelli em Floripa.

Panorama

Do lado do Figueirense o clima é de certa preocupação. O time está sem vencer há oito jogos e com isso passa por uma queda drástica na tabela de classificação, estando na 12° posição com 41 pontos. A situação do Criciúma é parecida. A equipe já soma cinco jogos sem vencer e está uma posição na tabela, em 13° com os mesmos 41 pontos do adversário. A expectativa das equipes é de que a partida deste sábado seja decisiva para a definição do futuro das equipes na competição.

Para o jogo deste sábado, o técnico do furacão Rogério Micale realizou algumas mudanças na equipe. No treino desta sexta-feira (26), o último antes do jogo, o treinador colocou Matheus Sales pela lateral direita e também contou com a volta do atacante Daniel Costa aos treinamentos.

O treinador disse estar confiante na recuperação da equipe, acredita no apoio dentro de casa e espera controlar a ansiedade dos jogadores para a partida e também para essa reta final de Série B.

"Jogamos em casa, precisamos da vitória, então estamos tentando fazer uma montagem de elenco para ir bem, fortalecer alguns aspectos do adversário para a gente não ser surpreendido. Estamos trabalhando em cima de dados, números, mas acima de tudo é estar com a cabeça boa, tem que controlar a ansiedade". falou o técnico.

No lado do Criciúma, o técnico Mazola realizou o último treino também nesta sexta-feira (26), porém, com portões fechados. O treinador afirmou já estar com o time definido para o confronto, mas optou por não divulgar seus escolhidos. Vale lembrar que o treinador possui alguns desfalques na equipe por conta lesões e também de jogadores suspensos como é o caso de Elvis e Zé Carlos.

"Temos que gerir, além desses problemas todos, dez jogadores com cartões amarelos. O próximo adversário aqui em casa é o Goiás. Então tudo isso somado, é por isso que eu peço a compreensão para fornecer o mínimo de informação possível para um grande adversário. A gente não quer que o Figueirense encerre essa fase ruim deles contra a gente", completou Mazola.