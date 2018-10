Ceará recebe Atlético-MG no Castelão buscando se afastar do Z-4

O Ceará recebe nesta segunda-feira (29) o Atlético-MG, às 20h (de Brasília), Na Arena Castelão, jogo válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em situações diferentes no Brasileirão, os donos da casa buscam a vitória para tentar se afastar cada vez mais da zona de rebaixamento. Do outro lado, o time mineiro tenta se aproximar da zona da Libertadores.

Embalados com a vitória na ultima quarta-feira sobre a equipe do Cruzeiro, partida atrasada pela 28° rodada. O ceará do técnico Lisca, ainda deixa duvidas do time que entrará em campo. As únicas certezas são o retorno de Samuel Xavier e Juninho Quixadá.

''Estou trabalhando muito os atletas que não atuaram na última partida. Nesta reta final, eu acredito que vai dar uma apertada no calendário e um tempo entre um jogo e outro vai ser muito curto. Então, precisamos otimizar. A gente precisa focar nos aspectos físicos, mentais, técnicos, e táticos dos jogadores, além de recuperar alguma peças, o que é muito importante'', comentou o treinador.

Já o Galo, sobre pressão da torcida, busca sua segunda vitória no comando do técnico Levir Culpi, que manterá o estilo de jogo deixado por Thiago Larghi. Para o jogo contra o Ceará, Fábio Santos será o grande desfalque do time Mineiro, que está cumprindo um suspensão.

''O Ceará está reagindo e te bons jogadores, só que eles vão jogar contra o Atlético, e o Atlético tem o espírito vencedor também, um espírito guerreiro. Um time sem espírito é um time sem graça, não serve para jogar no Atlético, porque aqui a gente joga com emoção, é uma coisa bacana por causa disso. Espero que todos entendam isso'', disse o treinador atleticano.

Com 34 pontos, o Vozão se encontra no 15° lugar na tabela, com 34 pontos. Já o Galo, se encontra na 6° posição com 46 pontos.