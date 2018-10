Ceará vence o Atlético-MG e se distancia da zona de rebaixamento 

Juninho Quixadá, aos 9, e Cazares, aos 25 minutos do primeiro tempo. Leandro Carvalho, aos 16 minutos do segundo tempo.

Placar : Juninho Quixadá, aos 9, e Cazares, aos 25 minutos do primeiro tempo. Leandro Carvalho, aos 16 minutos do segundo tempo.

O jogo começou embalado, logo nos primeiros segundos, Richardson teve a primeira chance de abrir o placar, com um chute pra cima do gol. O Ceará não demorou para conseguir marcar o gol, aos 9 minutos, numa falha de Maidana, que tentou afastar a bola da área atleticana, acabou acertando Juninho Quixadá e a bola entrou para o gol, deixando o goleiro Victor sem reação.

O Atlético-MG não se deixou inferior após sair atras no resultado e aos 25 minutos conseguiu o empate com gol irregular, numa tabela de Ricardo Oliveira, que estava em posição irregular, deu assistência para Cazares marcar.

O segundo tempo continuou animado, o Ceará não desistiu e lutou a todo momento para sair do Castelão com a vitória, Felipe Jonatan teve uma boa chance, mas Victor novamente salvou a equipe mineira. Elias tentou uma resposta, mas Éverton também conseguiu salvar o time cearense. Aos 15 minutos do segundo tempo, conseguiu o segundo tempo, com um chute de Leandro Carvalho, deixando Victor sem chances de defender.

O Vovô conseguiu segurar o jogo até o final e deu continuidade à sua reação no Brasileirão, chegando a 13º posição e respirando cada rodada mais longe do rebaixamento, já o Galo se manteve em 6º lugar, com a mesma pontuação do 7º colocado, o Santos, com 46 pontos.