Mesmo com eliminação do Bahia, Enderson exalta elenco: "Muito me orgulha esses jogadores"

O Bahia conseguiu quebrar boa sequência do Atlético-PR em casa e venceu a partida de volta das quartas de finais da Copa Sul-Americana, porém na decisão por pênaltis o tricolor baiano perdeu duas cobranças e foi eliminado, Enderson Moreira falou sobre o jogo ainda lamentando o jogo da ida.

“Quero parabenizar o Atlético, eles estão com sorte de campeão, sofreram 4 gols do nosso time e só valeu 1. Quero da parabéns ao meu time, não fizemos um jogo bonito plasticamente, mais conseguimos o resultado”.

Enderson também falou sobre as condições de trabalho do time: “Quero agradecer muito a diretoria que nos da condição pra fazer o que fizemos hoje, os jogadores estão de parabéns, tudo que eu faço é com critérios, não é invencionismo do Enderson. A equipe do Bahia tem jogado bem, tem jogado com adversários grandes aí, e não é um time de futebol reativo, joga para frente, muito me orgulha esses jogadores, eu não canso de parabenizar esses jogadores”, acrescentou o treinador que foca nas últimas rodadas da série A.

Agora o Bahia concentra forças na reta final do Brasileirão, faltando 7 jogos para o fim do campeonato o tricolor está em 12º lugar com 37 pontos, três pontos a mais que o primeiro fora do Z-4. O próximo jogo do Bahia é domingo às 18h (horário local de Salvador e 19h de Brasília) na Fonte Nova contra a Chapecoense.