Em clássico de cinco gols, Palmeiras vence Santos e se isola na liderança do Brasileiro

O Palmeiras venceu o Santos na noite deste sábado por 3 a 2, Dudu, Edu Dracena e Victor Luis marcaram os gols para o lado do Verdão. Copete e Dodô marcaram para o Peixe

O Clássico paulista começou bastante movimentado, o Palmeiras líder do campeonato e jogando em casa tomou iniciativa do ataque. Logo aos três minutos de jogo tivemos a primeira grande chance de gol, Dudu cobrou escanteio e Edu Dracena subiu mais alto que todo mundo e cabeceou por cima do gol.

Aos seis minutos mais uma grande chance do Verdão, em uma boa troca de passes, Bruno Henrique esticou para Borja que enfiou uma linda bola para Lucas Lima que ficou cara a cara com Vanderlei, o goleiro salvou o time da Vila Belmiro.

O Santos respondeu, em jogada pela direita, Carlos Sánchez cruzou rasante, Rodrygo dentro da pequena área quase alcançou a bola que acabou saindo pela linha de fundo. Aos 13 minutos a bola balançou a rede, Jean arrancou pelo meio, e rolou para Borja, dentro da área, o atacante finalizou e Vanderlei fez ótima defesa. Dudu apareceu no rebote para completar para o gol.

Após o gol de Dudu, o Santos teve propor mais o jogo, mas esbarrava na forte marcação do Palmeiras que por sua vez apostava no contra-ataque, porém pecava na troca de passes. Aos 31 minutos, Gabigol arrancou pela direita, invadiu a área, mas na hora de finalizar Victor Luis chegou cortando para escanteio. E o Palmeiras ampliou a vantagem no marcador aos 39 minutos, Dudu cobrou escanteio no meio da área, Edu Dracena subiu mais alto que todo mundo e cabeceou para o fundo do gol.

Dracena comemora primeiro gol pelo Verdão ( Rafael Costa / VAVEL Brasil

O Santos respondeu com Derlis González que invadiu a área e na hora de fazer o gol acabou sendo travado por Thiago Santos. Após o segundo tento, o Santos tentou pressionar, porém não tinha efetividade.

No intervalo da partida Cuca fez duas alterações, entrando Copete e Bryan Ruiz. E logo aos dois minutos, Copete perdeu uma chance incrível, Carlos Sánchez mandou um foguete, Weverton defendeu e o camisa 36 do Peixe no rebote acabou errando o chute. O Verdão respondeu, Lucas Lima deu lindo passe para Dudu, o qual não conseguiu dominar a bola e acabou ficando fácil para o goleiro.

Dois minutos mais tarde, Gustavo Scarpa fez linda jogada individual, e da entrada da área mandou uma bomba, a bola acabou raspando à trave.

O Santos respondeu aos nove minutos, Dodô deu bom lançamento na área e a bola rebateu em Edu Dracena. Na sobra, Copete finalizou e balançou as redes diminuindo o prejuízo do placar. O Palmeiras sentiu o gol e acabou tomando o empate, Dodô aproveitou a falha da defesa e finalizou rasteiro sem chance para Weverton.

Após sofrer o empate, o Palmeiras não desistiu aos 26 minutos, Victor Luis cobrou falta da entrada da área , a bola foi rasante no canto direito do goleiro. O Santos se complicou na partida, aos 34 minutos Diego Pituca fez falta em Guerra e recebeu o segundo cartão amarelo sendo expulso da partida.

No final da partida, o Santos partiu com tudo em busca do gol de empate, o Palmeiras se segurava como podia, e apostando no contra-golpe em velocidade principalmente com Dudu até o árbitro apitar o final da partida.